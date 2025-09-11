유안타증권, 사내 AI 교육 프로그램 'AI빌리티 아카데미' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월부터 임직원 AI 실무 역량 제고 목적

전략적 교육 프로그램 과정 신설 운영

10월까지 본사, 이후 권역별 지점 직원 교육

유안타증권이 11일부터 전 임직원의 인공지능(AI) 실무 활용 능력 향상을 위한 전략적 교육 프로그램 '에이아이빌리티 아카데미'(AI+Ability) 과정을 신설해 운영한다.

유안타증권은 'AI 동반 경영'을 모토로 최근 사내 챗봇 시스템 도입과 '티레이더M'에 생성형 AI 투자정보 서비스 '유아이(YU:AI)'를 선보이는 등 AI 기술을 기반으로 한 혁신을 이어오고 있다.

11일 유안타증권이 여의도 금융투자협회 금융투자교육원에서 '에이아이빌리티 아카데미'(AIbility Academy) 1차수 임직원 교육을 진행하고 있다. 유안타증권

AD

이번 'AIbility Academy' 또한 이러한 흐름의 연장선으로 사내 AI 트렌드를 확산하고, 전문적인 교육을 통해 임직원들의 디지털 역량 및 AI 실무 활용 능력 향상을 위해 마련했다.

교육 과정은 먼저 본사 임직원들을 대상으로 9월 11일 실시한 1차수 교육을 포함해 10월 22일까지 차수마다 30명씩, 총 7개 차수에 걸쳐 실시한다.

AI Tool(툴) 이해 및 프롬프트 작성, 데이터 수집/분석 및 보고서/기획안 작성, 그리고 영상, 이미지 제작 및 멀티미디어 활용 방법 등 현업에서 바로 적용할 수 있는 실습 중심의 교육으로 구성해 운영한다.

본사 임직원 교육 후에는 지점 직원 대상으로도 교육을 확대 실시하고, 향후 본사/지점 1차 교육 과정 수료자 중 우수 인원을 선발해 사내 AI 전문 강사 육성을 위한 심화 교육 과정도 진행할 예정이다.





AD

뤄즈펑 유안타증권 대표이사는 "이번 'AIbility Academy'는 단순한 교육과정을 넘어 AI 활용을 통한 전사적 업무 혁신을 실현하는 토대가 될 것"이라며 "향후 AI와 함께하는 조직 문화를 정착해 업무 효율성을 향상하고, 비즈니스 전반의 경쟁력을 높일 수 있도록 하겠다"고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>