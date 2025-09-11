佛 전역서 긴축 재정 반발 대규모 시위…수백명 체포

17만여명 참여…도로 및 학교 봉쇄

시민들 "긴축 정책 반대, 마크롱 탄핵"

프랑스 전역에서 정부의 긴축 정책에 반대하는 시위가 발생해 도로·학교 등이 봉쇄되고 수백명이 체포됐다.

AP연합뉴스

AD

10일(현지시간) 르몽드, BFM TV 등에 따르면 프랑스 내무부는 이날 전국에서 550건의 집회와 262건의 봉쇄, 812건의 반정부 행동이 벌어졌다고 밝혔다. 시위 참여 인원은 17만5000명으로 집계됐다. 이 과정에서 불법 행위를 한 473명이 체포됐고 이 중 339명이 구금됐다. 구금자의 3분의 1은 파리에서 발생했다.

특히 파리 북역 앞과 시내 중심가인 샤틀레 레알, 레퓌블리크 광장 등에서 대규모 시위가 열렸다. '마크롱 탄핵', '마크롱 타도' 등의 구호가 적힌 팻말이 곳곳에 보였다. 시위대는 북역 안으로 진입해 역을 봉쇄할 계획이었으나 경찰이 출입구를 막아서면서 외부에서 양측이 수 시간 대치했다. 샤틀레 레알에도 시위대가 몰려들어 오후 3시부터 이곳 대형 쇼핑몰은 문을 닫았고 지하철역과 RER역도 이용이 차단됐다.

시위대와 경찰 간 대치 상황에서 오후 4시께 샤틀레 광장 근처 한 식당에 불이 나 소방관들이 급히 투입되기도 했다. 파리 검찰청은 초동 수사 결과 경찰의 시위 통제 과정에서 실수로 불이 난 것으로 보인다며 정확한 화재 경위를 조사하고 있다고 밝혔다.

이날 시위는 사임한 프랑수아 바이루 전 총리가 지난 7월 공공 부채 감축을 목표로 한 긴축 재정안을 발표하면서 촉발됐다. 당초 일반 시민을 중심으로 사회관계망서비스(SNS)를 통해 캠페인이 시작됐으나 극좌 성향의 정치세력과 강성 노조가 가세하면서 시위·봉쇄 방식으로 변질했다는 지적이 나온다. 실제 이날 아침부터 프랑스 곳곳에서 고속도로와 회전 로터리, 고가 차도 등이 봉쇄돼 차량 흐름에 큰 차질이 발생했다.

또 프랑스 교육부는 이날 오전 전국적으로 약 100개 고등학교에서 수업이 차질을 빚었다고 발표했다. 이 가운데 총 27개 학교가 봉쇄됐다. 고등학생 노조연합(USL)은 약 150개 학교에서 시위가 벌어졌다고 밝혔다.





AD

이날 시위의 영향으로 루브르 박물관의 일부 전시실이 폐쇄됐으며 시내 상점들은 폭력 시위를 우려해 진열창에 자체 바리케이드를 설치하기도 했다. 사임한 브뤼노 르타이오 전 내무장관은 "검은 옷을 입고 복면을 쓴 노련한 소규모 집단이 활동 중"이라면서 "이는 시민운동과 전혀 무관하다. 극좌 세력에 의해 왜곡되고 장악됐으며 굴복하지않는프랑스(LFI) 정당의 지지를 받고 있다"고 했다. 이어 "이 같은 봉쇄는 프랑스 국민의 이동과 자유를 방해하는 시도"라고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>