북극성 전지현, '뷰프레임'에 반했다

LX하우시스, 신규 광고로 가을 성수기 공략

LX하우시스는 가을 인테리어 성수기 시즌을 맞아 'LX Z:IN(LX지인) 창호 뷰프레임' 신규 광고를 선보인다고 11일 밝혔다.

새 광고는 자사 광고모델 배우 전지현이 출연해 '뷰프레임 창호가 만들어내는 생활의 변화를 직접 체감하고 공감한다'는 콘셉트로 풀어냈다.

'뷰프레임' 창호의 차별화된 특장점을 통해 소비자가 일상에서 누릴 수 있는 경험과 가치를 '이 모든 건 오직, 뷰프레임에서만'이라는 메시지와 함께 전달한다. ▲더욱 얇아진 창호 프레임(베젤리스 디자인) ▲우수한 단열성(다중 챔버 설계 구조) ▲꼼꼼한 시공 품질 등을 통해 달라진 삶의 모습을 영상에 담았다.

또한, 모델 전지현이 '뷰프레임' 창호로 구현된 아늑한 공간에서 보내는 밝고 편안한 일상 모습을 통해 소비자들이 '뷰프레임' 창호가 만들어낸 프리미엄 인테리어 공간을 친숙하게 느낄 수 있도록 연출했다.

LX하우시스는 오는 10월 중순까지 새로운 광고 캠페인을 유튜브와 주요 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 디지털 매체에서 전개할 예정이다. 이를 통해 스마트폰과 온라인 채널에 익숙한 고객들과의 접점을 꾸준히 넓혀갈 계획이다.





LX하우시스 관계자는 "가을 인테리어 성수기를 맞아 '뷰프레임' 창호만이 가지고 있는 차별화된 가치를 담은 새로운 광고 캠페인을 전개하게 됐다"며 "앞으로도 LX Z:IN 창호가 가지고 있는 독보적인 특장점을 소비자들이 보다 생생하게 느낄 수 있는 다양한 마케팅 활동을 전개해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

