티빙 임직원 챗GPT 쓴다…"실무 영역 활용, 전사적 혁신 이끌 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

챗GPT 엔터프라이즈 제공키로

콘텐츠 기획, 데이터 분석에 AI 접목

"OTT 산업 내에서 AI 기반 혁신 선도"

국내 대표 온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 전사적 인공지능(AI) 활용 확대와 업무 혁신을 위해 임직원들에게 챗GPT를 제공한다고 11일 밝혔다.

티빙의 모든 임직원은 사내 통합 인증 시스템(OKTA) 로그인을 통해 별도 신청 절차 없이 챗GPT 엔터프라이즈를 사용할 수 있게 된다.

AD

티빙은 AI 기반 업무 환경을 한층 고도화하고, 조직 전반의 디지털 전환 속도를 높인다는 전략이다. ▲코딩 ▲리서치 ▲보고서 구조화 ▲리포트 작성 ▲마케팅 콘텐츠 초안 작성 ▲트렌드 요약 등 다양한 실무 영역에서 AI를 적극 활용할 계획이다.

특히 OTT사업 특화 영역인 콘텐츠 기획과 데이터 분석에도 AI를 접목해 업무 효율성과 창의성을 동시에 끌어올린다는 방침이다. 조직별 특성에 맞는 맞춤형 고도화 업무도 추진한다.

AI 활용 우수 사례를 사내에 공유하며, 실무 적용부터 고급 활용법까지 폭넓게 다루는 프로그램을 운영한다. 전략 기획, 크리에이티브 제작, 데이터 기반 의사결정 등 전사적 혁신을 이끌어 나간다는 방침이다.





AD

티빙 관계자는 "OTT산업은 빠르게 변화하는 만큼 기민한 의사결정과 효율적 운영이 핵심"이라며 "단순한 업무 효율화를 넘어 티빙이 AI 퍼스트 조직으로 도약하는 전환점이자, OTT 산업 내에서 AI 기반 혁신을 선도하는 중요한 분기점이 될 것"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>