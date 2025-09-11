AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시 홍보담당관은 전 직원의 청렴 의지를 생활 속에서 실천하기 위해 '이메일 서명' 청렴 시책을 시행했다고 11일 밝혔다.

양주시 홍보담당관, '이메일 서명' 청렴시책 운영. 양주시 제공

이번 시책은 모든 부서원이 발송하는 이메일 하단 서명란에 청렴 메시지와 배너 이미지를 삽입하는 방식으로, 일상적인 업무 소통 속에서도 자연스럽게 청렴 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이메일 서명 배너에는 "청렴한 세상, 양주시가 함께합니다"라는 슬로건과 함께 '청렴韓세상' 로고를 배치하여 청렴 실천 의지를 한층 강조했다.

홍보담당관 관계자는 "예산이 별도로 소요되지 않으면서도 모든 직원이 일상적으로 실천할 수 있는 청렴시책"이라며, "작은 실천을 통해 조직 전반에 청렴 문화가 뿌리내릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





양주시는 앞으로도 청렴 가치 확산과 부패 방지를 위한 다양한 시책을 발굴·추진하여, 신뢰받는 공직사회 조성에 앞장설 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

