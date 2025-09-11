택배 운송장에 홍×동, 홍길×…제각각 가림방식, 통일한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개인정보위·국토부, 연내 통일규칙 마련

앞으로 택배 운송장에 적힌 개인정보를 가림처리(마스킹)하는 방식이 통일된다. 그간 업체마다 각기 다른 방식으로 가림처리를 해 몇 가지 운송장을 조합하면 개인정보 노출 우려가 있었는데 이를 손보기 위해 기준을 만들기로 했다.

개인정보보호위원회는 10일 열린 전체회의에서 택배 운송장 개인정보 보호조치를 위한 개선사항을 의결했다고 밝혔다. 위원회는 올해 초부터 국토교통부 협조를 받아 택배서비스사업자 19곳, 우정사업본부, 주요 운송장 설루션 업체를 점검했다.

사업자는 택배 운송장을 출력할 때 이름이나 전화번호 등을 가림처리를 적용한다. 다만 일부는 가운데 글자를, 어떤 업체는 마지막 글자를 가리는 등 서로 다른 방식으로 했다. 전화번호 역시 가운데 네 자리를 가리는 곳, 마지막 네 자리를 가리는 곳이 제각각이었다. 개인정보위는 당초 2021년 이름은 가운데 글자, 전화번호는 마지막 네 자리를 가리도록 안내했다.

위원회는 "사업자별 마스킹 규칙이 다르면 같은 사람에게 여러 사업자 택배가 동시에 배송될 때 운송장 간 정보를 조합해 수취인 이름이나 연락처가 노출될 우려가 있다"며 "국토부에 '택배 운송장 마스킹 개선방안'을 마련할 것을 권고했다"고 밝혔다.





국토부는 이를 받아들여 택배사 의견을 받아 통일된 마스킹 방식을 담은 택배 운송장 개인정보 마스킹 통일규칙을 올해 안에 마련하기로 했다.





