"에어컨 하자 '아우디 차량', 폭스바겐 무상점검·교체해야"

소비자원 소비자분쟁조정委 조정 결정

2022년식 Q4 e-tron 40·파생모델

냉매로 인한 구조적 불량 판단

한국소비자원 소비자분쟁조정위원회는 공조장치(에어컨) 하자가 발생한 2022년식 아우디 Q4 e-tron 40(2022년 3월1일~6월21일 생산)과 파생모델 차량(아우디 Q4 Sportback e-tron 40·2022년 3월3일~6월7일 생산)에 대해 관련 부품 무상점검과 교체를 실시할 것을 결정했다고 11일 밝혔다.

위원회는 해당 차량에 사용된 R744 냉매의 높은 작동 압력을 공조장치가 감당하지 못해 각 구성 부품의 연결 부위 등에서 냉매가 누출됐으며, 이로 인해 냉방 성능 저하가 발생했다고 판단했다. 이에 따라 수입사인 폭스바겐그룹코리아에 해당 차량의 에어컨 컴프레서, 냉매 라인, 관련 씰링 등 공조장치에 대해 무상점검을 실시하라고 결정했다.

폭스바겐그룹코리아는 집단분쟁조정 신청 이후인 지난 5월7일 집단분쟁신청 소비자들의 차량을 포함한 2022년식 아우디 Q4 e-tron 40 차량 전체(2004대)에 대해 컴프레서, 냉매 라인과 관련 씰링 등의 공조장치 하자가 확인되는 경우 보증기간을 기존(최초 차량등록일로부터 5년 또는 누적 주행거리 15만㎞)보다 '2년 또는 5만㎞' 연장하는 조치를 시행했다.

그러나 폭스바겐그룹코리아는 작동 압력이 높은 R744 냉매로 인한 구조적인 문제에도 불량이 확인된 일부 부품만 교체하고 있다는 신청인들의 불만이 있었다. 또 폭스바겐그룹코리아는 위원회에 개선된 부품으로 교체한다고 진술했으나 해당 부품의 정보와 성능 개선 여부 등을 확인할 수 있는 증빙자료는 제출하지 않았다.

이에 위원회는 ▲공조장치 관련 부품의 내압성 등 성능 개선 여부를 확인하기 어려운 점 ▲R744 냉매로 인한 구조적인 문제일 경우 일부 부품 교체만으로는 공조장치의 하자가 해소된다고 보기 어려운 점 ▲실제 수차례 수리에도 동일 하자가 재발한 소비자가 다수 존재하는 점 등을 고려해 문제가 된 부품을 개선된 신품으로 교체하는 방법으로 무상 수리해야 한다고 결정했다.

위원회는 집단분쟁조정 절차 개시 이전부터 폭스바겐그룹코리아 측과 간담회를 진행했으나 지난 5월19일 집단분쟁조정 절차 개시 이후 폭스바겐그룹코리아가 위원회에 출석하지 않고, 자료 제출과 현장 조사를 거부하는 등 소극적인 태도를 보여 조정안 도출에 어려움이 있었다고 설명했다.

위원회는 조정결정서를 집단분쟁조정 당사자에게 통지할 예정이다. 당사자는 결정서를 받은 날로부터 15일 이내에 조정결정 내용에 대한 수락 여부를 위원회에 통보할 수 있고, 결정 내용을 수락하거나 수락이 간주되는 경우 재판상 화해의 효력이 발생한다.





한용호 소비자분쟁조정위 위원장은 "앞으로도 다수의 소비자에게 동일한 피해가 발생하는 경우 집단분쟁조정 절차를 적극 활용해 신속하고 공정하게 분쟁을 해결해 나가겠다"고 전했다.





