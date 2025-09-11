관악구, ‘관악S밸리 창업페스티벌’ 19일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

브랜딩 전략·투자 상담·체험 등

서울 관악구(구청장 박준희)가 이달 19일 ‘2025 관악S밸리 창업페스티벌’을 개최하고 벤처기업, 투자자, 청년이 함께하는 교류의 장을 연다. 올해 페스티벌은 ‘팬덤을 만드는 창업, 브랜딩이 답이다’를 주제로, 기술 중심의 창업 환경 속에서 브랜드 전략과 시장 확장에 대한 통찰력을 제시한다.

지난해 개최된 제5회 창업페스티벌에서 인사말을 전하는 박준희 관악구청장. 관악구 제공.

이번 행사는 관악구와 서울대학교, 서울창업센터관악이 공동 주최하고, 서울대 캠퍼스타운 사업단과 새로 출범한 관악중소벤처진흥원이 공동 주관한다. 구청사 내 4개 공간에서 동시에 진행된다.

개막식은 구청 8층 대강당에서 열리며, 축하공연과 함께 CJ 브랜드전략 고문 노희영 대표가 ‘브랜딩 특강’을 진행한다. 오후에는 번개장터, 스파크플러스, 이벤터스 대표들이 경험담을 통해 성장 전략과 팬덤 마케팅 노하우를 전하는 ‘창업 토크쇼’가 마련된다. 행사장 외부에는 ‘1:1 투자자 Meet-Up’ 존이 조성돼 VC 멘토와의 개별 상담 기회도 제공된다.

지하 1층 일자리 카페에서는 ‘창업 아이디어 현장 발표대회’가 열린다. 사전 심사를 거쳐 선발된 10명이 무대에 올라 창의성과 사업성을 겨루며, 당일 전문가 멘토링도 제공될 예정이다.

별관 7층 강당에서는 ‘서울대학교 로봇·AI 경진대회’가 개최돼 초등학생들이 직접 제작한 로봇이 선보이고, 본관 1층 로비에는 스타트업 홍보 부스와 로봇 체험존이 운영돼 주민들에게 다양한 창업 기업을 소개한다.

‘제6회 관악S밸리 창업페스티벌’은 예비 창업자, 청년 창업가, 투자자, 주민 등 누구나 무료로 참가할 수 있으며, 일부 프로그램은 현장 접수도 가능하다. 참가 신청은 공식 홈페이지(startupfestival.info)와 포스터 내 QR코드를 통해 할 수 있다.

2019년 출범한 관악S밸리 창업페스티벌은 지금까지 누적 153개 스타트업과 7400여 명이 참여하며 관악구 대표 창업 축제로 자리 잡았다.





박준희 관악구청장은 “창업 생태계는 이제 생존을 넘어 글로벌 팬덤과 브랜드 중심의 성장과 확장을 고민하는 시기에 와있다”라며, “이번 창업페스티벌을 통해 스타트업이 성장의 ‘핵심 공식’을 배우고 유니콘 기업으로 도약할 기회를 갖기를 바란다”고 말했다.

관악S밸리 창업페스티벌 홍보 포스터. 관악구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

