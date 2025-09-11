넛지헬스케어, '캐시워크' ISMS 인증 5년 연속 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

넛지헬스케어는 건강관리 앱 '캐시워크'가 2025년 '정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS)' 인증을 5년 연속 획득했다고 11일 밝혔다.

ISMS는 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회의 공동 고시에 따라 한국인터넷진흥원(KISA)이 인증하는 국내 최고 수준의 정보보호 인증 제도다. 기업이 보유한 정보자산 보호를 위해 수립·운영하는 관리체계의 적정성을 총 80개 항목을 통해 종합 평가한다.

넛지헬스케어는 2021년 10월 최초로 ISMS 인증을 획득했다. 2022~2023년에는 사후 심사를 통과했다. 2024년에는 최초 인증 획득 시와 동일한 수준의 정밀 심사를 통과했다. 올해 사후 심사를 통해 5년 연속 인증을 유지하면서 정보보호 관리체계의 안정성과 신뢰성을 다시 한번 입증했다.

아울러 ISMS 인증에 그치지 않고 체계적인 보안 활동도 지속적으로 고도화하고 있다. 전사 보안 규정을 수립·운영하고 임직원 대상 개인정보보호 교육을 정기적으로 실시하는 한편, 내부 감사를 통해 관리체계가 제대로 작동하는지 점검하고 있다.

방화벽 등 보안 솔루션 운영과 정기 취약점 점검, 시스템 이상 행위 모니터링을 통해 기술적 보안 수준도 높였다. 또한 개인정보보호 배상책임보험 가입으로 이용자 보호를 강화하는 한편, 정보보호위원회 운영, 악성메일 모의훈련, 컴플라이언스 검토 등을 통해 임직원의 보안 인식과 대응 역량도 높이고 있다.

정보시스템 및 개인정보시스템 로그 분석, 접속기록 점검, 정보보호 정책·지침 제·개정 등 다각적인 활동을 이어가며 이용자 개인정보 보호에 힘쓰고 있다.





박정신 넛지헬스케어 대표는 "수백만 명이 동시에 이용하는 국민 건강관리 앱인 만큼, 이용자가 안심하고 건강관리를 이어갈 수 있도록 보안을 최우선 과제로 삼고 있다"며 "앞으로도 정보보호 수준을 꾸준히 고도화해 이용자 개인정보를 철저히 보호하는 동시에 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스 환경을 제공하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

