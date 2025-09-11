대전시, '하반기 공공기관 직원 통합채용' 83명 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 26일부터 10월 2일까지 원서 접수

사진=대전시 제공

대전시 산하 8개 공공기관이 올 하반기 직원 83명을 통합 채용한다.

이번 통합채용에는 ▲대전도시공사 ▲대전교통공사 ▲대전관광공사 ▲대전시설관리공단 ▲대전테크노파크 ▲대전정보문화산업진흥원 ▲대전문화재단 ▲대전청년내일재단 등 8개 기관이 참여한다.

채용 인원은 일반직 41명, 공무직 42명 등 총 83명이다. 이 가운데 일반직은 공개 경쟁 18명, 경력경쟁 23명이며, 공무직은 공개 경쟁 15명, 경력경쟁 27명으로 구분된다.

원서 접수는 오는 26일 오전 10시부터 10월 2일 오후 6시까지 대전시 공공기관 통합채용 홈페이지를 통해 가능하다. 지원자는 1인 1기관 1분야에만 지원할 수 있다.

시험은 1차 필기시험(11월 8일 예정)과 2차 서류전형·면접시험으로 진행된다. 필기시험은 공공기관에서 요청한 과목에 대해 대전시가 주관해 통합 실시하며, 서류전형과 면접시험은 기관별 전형 일정에 따라 개별 시행된다.





한편 대전시는 올해 상반기 통합채용에서 12개 기관, 102명을 선발한 바 있으며, 이번 하반기 채용에서도 통합채용 방식을 통해 안정적이고 일관된 채용 절차를 운영할 계획이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

