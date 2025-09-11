이달 10일까지 수출 3.8%↑…對미 수출은 8.2% 줄어(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관세청, 9월 1~10일 수출입 현황

이달 1~10일 반도체와 선박 수출 호조와 조업일수 증가에 전체적으로 4% 가까운 증가세를 보였다. 다만 미국 관세 여파에 미국으로의 수출은 8% 넘게 줄었다.

11일 관세청이 발표한 9월 1~10일 수출입 현황에 따르면 수출액은 192억달러로 전년 동기 대비 3.8% 증가했다.

경기 평택항. 강진형 기자

조업일수 증가가 수출 플러스를 견인했다. 이달 10일까지 조업일수는 8.5일로 지난해 같은 기간보다 1일 많았다. 이를 고려한 일평균 수출액은 22억6000만달러로 8.4% 줄었다.

품목별로는 전년 동기 대비 반도체(28.4%)와 선박(55.3%), 자동차 부품(2.1%) 등은 증가, 승용차(-1.9%), 석유제품(-21.1%) 등은 감소했다. 미국으로의 수출은 8.2% 줄었다. 유럽연합(EU)으로의 수출도 21.6% 감소했다. 반면 중국(0.1%)과 베트남(24.0%), 대만(31.2%) 등은 늘었다.

이달 1~10일 수입액은 204억달러로 전년 동기 대비 11.1% 증가했다. 반도체(6.6%)와 기계류(17.6%), 가스(49.3%), 반도체 제조장비(55.9%) 등의 수입은 늘었고, 원유(-0.9%) 등은 줄었다. 국가별로는 중국(16.2%)과 EU(4.9%), 미국(4.7%), 일본(8.1%), 대만(5.3%), 베트남(23.3%) 등 10대 주요국 수입이 모두 증가했다.





무역수지는 12억2600만달러 적자를 기록했다. 이를 포함한 올해 누적 무역흑자 규모는 396억8100만달러가 됐다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

