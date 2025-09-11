용인시, 도시 미래·시민 행복 담은 새 통합 도시브랜드 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CI·BI 일체형으로 정비…龍 모티브 형상화

인구 150만 광역시·반도체 도시 도약 상징

경기도 용인시가 28년 만에 시를 상징하는 새로운 통합 도시브랜드를 확정, 11일 공개했다.

이번 통합 도시브랜드는 전날 열린 용인시의회 본회의에서 '용인시 상징물 관리 조례' 개정안 통과로 확정됐다. 통합도시브랜드는 CI(심벌마크)와 BI(도시브랜드)를 일체형으로 정비해 도시의 정체성과 미래 비전을 담았다.

용인시가 확정한 통합 도시브랜드. 용인시 제공

AD

새 브랜드는 '용(龍)'을 모티브로 한 중심 형상과 상·하단의 원으로 구성됐다. 상단의 원은 인구 150만의 광역시로 뻗어나갈 용인의 발전을, 하단의 원은 첨단 반도체 중심 도시로서의 용인을 상징한다.

중심 형상은 '용' 글자를 형상화해 첨단산업과 자연환경이 조화를 이루는 지속가능한 도시를 나타내고, 환호하는 사람의 모습도 담아 활기찬 시민 중심 도시 이미지를 표현했다.

브랜드 색상은 ▲자주색(창의성과 역동적 에너지) ▲보라색(첨단 반도체 산업을 통한 미래도시의 위상) ▲청록색(자연과 기술이 공존하는 미래지향적 가치)으로 구성했다.

시는 이번 브랜드가 제작 과정부터 최종 결정까지 시민들의 적극적인 참여로 이뤄졌다고 설명했다. 지난해 3월 상징물 디자인 정비 용역에 착수하면서 시민 의견을 반영하기 위해 '1기 시민디자인단'을 출범했다. 그해 5월에는 전 국민을 대상으로 상징물 디자인을 공모했다. ㅣㅇ오 올해 6월 시민선호도 조사를 실시한 후 상징물관리위원회, 전문가 자문을 거쳐 최종안을 확정했다.

이상일 용인시장은 "광역시의 길을 밟는 용인의 미래비전을 응축한 새 통합 도시브랜드가 시민들의 사랑을 많이 받고 자긍심도 키울 수 있는 훌륭한 상징물이 될 수 있도록 잘 활용하는 방안을 만들어 추진하겠다"고 말했다.





AD

시는 오는 27일 개최하는 '제30회 시민의 날' 기념식에서 통합도시브랜드 선포식을 개최할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>