중진공, 산학협력 中企 현장애로 청취…"맞춤형 연계지원 추진"

‘찾아가는 중진공’ 간담회 개최

중소벤처기업진흥공단은 11일 인천 정석항공과학고등학교에서 '찾아가는 중진공' 현장 간담회를 열고 산학협력 참여기업의 현장 목소리를 청취했다고 밝혔다.

이번 간담회는 미국의 관세정책 등 급변하는 국제정세 속에서 산학협력 인력양성에 참여한 우수기업들의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다. 기업이 필요로 하는 인재와 학교 교육 간 매칭 방안을 모색하고, 글로벌 경쟁력 강화를 위한 정책 방향도 논의했다.

중소벤처기업진흥공단

현장에는 인천 소재 우수 중소기업이 참여했다. 이들은 제조 현장에서 기술인력 신규 채용의 어려움과 숙련공 이탈로 인한 인력난을 호소했다. 미국 관세 정책으로 수출 타격이 예정되는 만큼 정부의 구체적인 대응책과 지원 확대도 요청했다.





중진공은 간담회에서 개진된 기업 애로사항을 수렴해 중진공 산학인력양성 사업과 정책자금 및 수출바우처 등 맞춤형 연계 지원을 추진할 방침이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

