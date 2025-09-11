청양군, 군민 체감 행복정책 본격화…2026년 '군민 주인공' 시책 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김돈곤 군수 "민선 7·8기 성과를 일상 속 행복으로 전환" 강조



청양군이 지난 9일, 김돈곤 군수 주재하에 2026년 시책구상보고회를 진행하고 있다.

충남 청양군이 '군민이 주인공인 군정'을 내년 핵심 비전으로 선포하며 2026년 주요 시책 발굴에 본격 돌입했다. 단순 행정 성과를 넘어 군민이 일상에서 피부로 느낄 수 있는 정책을 내놓겠다고 했다.

청양군은 지난 9일 군청 대회의실에서 '2026년도 시책구상보고회'를 열고 총 121건의 정책과제를 공개했다.

11일 군에 따르면 정책과제 중 신규 사업이 90건, 보완·개선 과제가 31건으로, 총 사업비는 약 2476억 원 규모에 달한다.

분야별로는 ▲참여행정 21건 ▲농업 20건 ▲보건·복지 12건 ▲경제·관광 21건 ▲지역·건설 22건 ▲읍·면 과제 25건으로 군정 전반을 아우르는 종합적 정책이 제시됐다.

참여행정 부문에서는 군민이 직접 참여하는 주민 직업학교 운영, 저연차 직원 임대 지원 등이고, 농업 분야에서는 농업보조사업 적기 추진 체계, 먹거리 온라인 유통 플랫폼 조성, 오감 농촌투어 개발 등이 제시됐다.

보건·복지 분야는 청소년 안전을 위한 '학교폭력 ZERO 프로젝트', 어르신을 위한 스마트경로당 조성, 응급실·입원실 확충 등 공공의료 인프라 강화가 핵심이다.

경제·관광 부문에서는 청년지원센터 운영, 직장운동경기부 탁구팀 창단, 천장호 재활성화 등이 눈에 띈다.

김돈곤 군수는 "민선 7·8기 동안 청양의 성장동력을 다져왔다면, 이제는 그 성과를 군민이 직접 체감하는 행복정책으로 전환할 시점"이라며 "2026년은 군민이 주인공이 되는 군정을 실현하는 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.





한편 군은 앞으로 각 부서별 세부 검토와 전문가 자문, 군민 의견 수렴 절차를 거쳐 내년도 예산에 반영하고, 실질적인 성과 창출을 위해 실행력을 높여나갈 방침이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

