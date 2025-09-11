경기보건환경硏 "도내 파크골프장 잔류농약 안전"

경기지역 파크골프장은 잔류농약으로부터 안전한 것으로 조사됐다.
경기도보건환경연구원은 도내 파크골프장 8곳을 대상으로 잔류농약 안전성 조사를 실시한 결과 모든 지점에서 잔류농약이 검출되지 않았다고 11일 밝혔다.
이번 조사는 경기도의회 김시용 의원(김포3) 제안으로 추진됐다.
도 보건환경연구원은 지난 6월부터 9월까지 시흥시청 파크골프장 등 도내 6개 시군 8개 파크골프장에서 토양 시료를 채취한 뒤 '골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정'에 따라 카바릴, 다이아지논 등 살균제 13종을 포함한 총 25종 농약 성분을 분석했다.
잔류 농약 항목 분석 결과 모든 지점에서 '불검출' 판정이 나왔다.
양평과 이천 4곳은 상수도보호구역 주변으로 파크골프장 운영·관리 시 농약을 전혀 사용하지 않았으며, 대부분 골프장 역시 유휴 공간인 천변 둔치에 설치돼 있어 농약을 거의 사용하지 않고 있다.
홍순모 도 보건환경연구원 생활환경연구부장은 "이번 조사를 통해 파크골프장의 농약 안전성을 과학적으로 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 생활체육시설 전반에 대한 선제적 관리 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
