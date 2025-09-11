HK이노엔, '비원츠' 앰버서더로 제로베이스원 '한유진' 발탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HK이노엔이 슬로우에이징 스킨케어 브랜드 '비원츠(bewants)'의 앰버서더로 5세대 K팝 대표 아이돌 그룹 제로베이스원의 '한유진'을 발탁했다고 11일 밝혔다.

HK이노엔 '비원츠' 앰버서더로 발탁된 제로베이스원 한유진. HK이노엔

HK이노엔은 제로베이스원의 멤버 한유진의 맑고 투명한 '청춘 아이콘' 이미지와 비원츠가 지향하는 이미지가 부합한다고 판단해 한유진을 앰버서더로 선정했다고 밝혔다.

HK이노엔은 앰버서더 기용을 시작으로 한유진과 함께하는 SNS 신규 캠페인 '맑은결 셀피 루틴'을 진행한다. 바쁜 일상 속 빠르고 간단한 스킨케어 루틴을 제안해, 소비자들이 각자 피부 고민에 맞춰 건강한 피부를 가꿀수 있도록 메시지를 전달할 예정이다. 한유진의 다양한 모습은 비원츠 공식 SNS채널 인스타그램, X(옛 트위터) 등에서 확인할 수 있다.

HK이노엔 뷰티마케팅팀 담당자는 "비원츠는 자신의 피부 환경에 맞는 스킨케어 루틴을 찾아가는 '자기주도적 슬로우에이징' 철학을 가지고 있다"며 "제로베이스원 한유진은 글로벌 팬덤을 보유한 아티스트인 만큼, 이번 발탁을 계기로 국내뿐 아니라 글로벌 MZ세대와의 소통을 확대하고 브랜드 철학도 함께 전하고자 한다"고 말했다.





비원츠는 2030세대를 위한 슬로에이징 스킨케어 브랜드로 ▲아이케어 ▲탄력광채케어 ▲기미잡티케어 ▲선케어 등 다양한 라인을 선보이고 있다. 대표 제품으로는 '펩타이드-X 퍼밍 아이세럼스틱'과 '씨위드 PDRN 글로우 필 오프 마스크'가 있으며, 해당 제품들은 올리브영과 네이버 공식 스마트스토어 '비원츠몰'에서 구입 가능하다.





