삼척시, 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회 24일 개막

삼척시, '도시에 숨을, 지역에 삶을' 주제로

24~27일 정라지구 도시재생 사업지 일원서

도시의 새로운 미래 향한 거대한 여정 시작

동해와 산, 그리고 오래된 산업의 기억을 품은 삼척이 9월 대한민국 도시혁신의 심장으로 변신한다.

산업박람회 포스터. 삼척시 제공

강원도 삼척시는 오는 24일부터 27일까지 정라지구 도시재생 사업지 일원에서 '2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'를 열고, 도시의 새로운 미래를 향한 거대한 여정을 시작한다.

이번 박람회는 국토교통부와 강원특별자치도, 삼척시가 공동으로 마련하는 전국 규모의 행사로 '지역에 삶을, 도시에 숨을'이라는 슬로건 아래 도시재생의 비전과 성과를 공유한다. 전국에서 123개 자치단체, 기관, 기업이 참여하고, 3만여 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되는 만큼, 그 자체로 삼척이 도시혁신의 무대가 된다.

삼척시가 이번 박람회를 유치한 것은 단순한 이벤트 이상의 의미를 갖는다.

한때 조선산업으로 활기를 띠던 정라지구 일대는 산업 쇠퇴와 함께 침체를 겪어야 했다. 그러나 이번 박람회는 과거의 흔적을 문화와 예술, 혁신으로 되살려 '쇠퇴한 산업도시에서 문화와 창의의 도시로' 탈바꿈하는 전환점이 될 것으로 기대된다.

행사 기간, 정라지구는 거대한 축제의 장으로 변한다. 전시홍보관에서는 정부 부처, 지자체, 기업, 연구기관 등이 참가해 도시재생과 첨단기술이 결합된 혁신 사례를 소개하고, 국제컨퍼런스, 도시재생 협치포럼, 학술논문 발표대회 등 굵직한 프로그램이 줄줄이 열려 전문가들의 지혜와 경험을 나눈다.

시민과 관광객이 직접 체감할 수 있는 공간도 풍성하다.

삼척 홍보관은 정라지구의 부흥과 쇠퇴, 그리고 재생의 과정을 시각화해 삼척만의 이야기를 전하며, 어울림광장에서는 먹거리 장터와 휴게공간이 마련돼 지역민과 방문객 모두가 어울릴 수 있다. 또, 국제아트심포지엄, 소셜마켓, 국가유산 야행 등 지역 축제가 동시에 열려 도시재생이 생활 속 문화로 확장되는 모습을 보여준다.





이번 박람회를 준비해 온 삼척시는 "도시재생은 단순한 건축과 개발을 넘어, 지역의 삶을 되살리고 미래 세대를 위한 새로운 터전을 만드는 일"이라며 "삼척에서 열리는 이번 박람회가 대한민국 도시혁신의 방향을 제시하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

