롯데홈쇼핑, 서울시·구세군과 '돌담길 바자회'…10억 상당 물품 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전날 덕수궁 돌담길서 개최

미래세대 아동·청소년 지원 목적

판매수익금 '작은도서관' 건축·장학금 등 활용

롯데홈쇼핑은 서울시, 구세군과 서울 덕수궁 돌담길에서 미래세대 아동, 청소년 지원을 위한 나눔 바자회를 개최하고 구세군에 의류, 잡화 등 약 10억원 상당의 물품을 후원했다고 11일 밝혔다.

왼쪽부터)곽용덕 구세군희망나누미 본부장과 한세종 구세군 서기장관, 이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장, 강석주 서울시의회 의원, 홍봉식 구세군 커뮤니케이션스국장이 서울 덕수궁 돌담길에서 미래세대 아동, 청소년 지원을 위한 나눔 바자회를 개최하며 기념촬영하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공

AD

전날 열린 행사에는 이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장, 강석주 서울시의회 의원, 한세종 구세군 서기장관 등 관계자들이 참석했다. 롯데홈쇼핑이 후원한 물품은 최대 50% 할인된 가격으로 판매됐다. 판매를 통한 수익금은 롯데홈쇼핑이 추진 중인 미래세대 아동을 위한 친환경 학습공간 '작은도서관' 건축과 청소년들의 장학금, 치료비 지원 등에 활용할 예정이다.

이동규 부문장은 "이번 바자회는 기업의 기부와 시민의 참여가 하나로 연결되며, 나눔이 지역사회에 환원되는 선순환의 가치를 실현한 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 파트너로서 지속적인 나눔 활동과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.





AD

한편, 롯데홈쇼핑은 2013년부터 구세군과 함께 '작은도서관' 사업을 운영하고 있다. '세상에서 가장 큰 꿈이 자라는 곳'을 슬로건으로 전국 교육, 복지 사각지대에 있는 아동에게 친환경 학습공간을 지원하고 있다. 2013년 서울 강서구 1호점을 시작으로, 2017년 제주시 50호점, 2023년 특수학교인 서울정진학교에 10주년 특별관까지 전국 모든 지역에 총 98개소의 '작은도서관'을 설립했다. 연내 100호점 개관을 목표로 하고 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>