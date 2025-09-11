부산교통공사, 부산역에 ‘BNK건강기부계단’ 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 걸음마다 10원 적립



적립금, 환아 치료비 지원

'당신의 한 걸음에서 따뜻한 기부가 시작됩니다'

부산교통공사(사장 이병진)가 시민 건강증진과 나눔문화 확산을 위해 10일 오후 도시철도 부산역에 제2호 'BNK건강기부계단'을 개통했다.

부산교통공사가 부산역에 ‘BNK건강기부계단’ 개통식을 갖고 있다. 부산교통공사 제공

'건강기부계단'은 계단을 오를 때마다 1인당 10원이 적립되는 시민참여형 기부 사업으로 누구나 일상 속에서 손쉽게 기부에 동참할 수 있다.

부산역 건강기부계단은 2021년부터 주택도시보증공사(HUG)가 3년간 운영해왔으며, 이번 개통식부터는 BNK부산은행이 사업을 이어받았다. 부산교통공사는 설치 공간과 전기설비를 제공하고, BNK부산은행은 설치비와 기금 조성을 맡았다.

이날 행사에서는 부산 2호선 경성대·부경대역에 설치된 제1호 BNK건강기부계단을 통해 적립된 950만원과 BNK부산은행이 추가로 마련한 1050만원을 합쳐 총 2000만원의 성금이 초록우산어린이재단을 통해 인제대학교 부산백병원에 전달됐다. 기금은 취약계층 산모와 환아의 치료비로 사용될 예정이다.





이병진 부산교통공사 사장은 "부산도시철도는 부산시민과 함께 성장해 온 공공 자산"이라며 "건강기부계단처럼 시민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 사회공헌 모델을 확대해 나눔문화를 확산하고 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

