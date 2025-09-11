GEEV 플랫폼으로 면역항암 새 길 여는 신라젠

항암바이러스 플랫폼 GEEV

정맥 주사 가능해 전이암 등에도 효능

면역관문억제제 등과의 병용도 기대

신라젠이 차세대 항암바이러스 치료제 플랫폼인 'GEEV'를 앞세워 글로벌 신약개발 시장에서 새로운 도전에 나서고 있다.

AD

11일 업계에 따르면 신라젠의 GEEV 플랫폼은 항암바이러스가 몸속에서 면역체계의 공격을 피하면서 정맥으로 반복 투여돼 전신 항암 효과를 낼 수 있도록 설계된 차세대 항암제 기술이다. 항암바이러스는 암세포에만 선택적으로 감염돼 암세포를 죽이는 유전자 변형 바이러스다.

GEEV의 가장 큰 특징은 정맥 투여가 가능하다는 점이다. 기존 항암바이러스 치료제는 종양 내부에 직접 주입해야만 효능이 발휘되는 경우가 많았다. 하지만 이 방식은 국소 종양에 국한되고, 전이암이나 심부 종양에는 적용하기 어렵다는 한계가 있었다. GEEV는 보체 반응(면역 반응)을 회피하도록 바이러스 표면에 보체 조절 단백질을 발현시켜 체내 면역 공격을 피할 수 있도록 설계했고, 반복 투여 시 생기는 중화항체 반응을 억제하는 기전도 적용했다. 쉽게 말하면, 신라젠의 기술은 항암바이러스가 몸속에서 공격받지 않도록 보호막을 씌운 것처럼 만든 것이다. 또 같은 약을 여러 번 맞아도 몸이 그 바이러스를 적으로 착각해 막아서는 일이 생기지 않게 설계됐다. 이를 통해 항암바이러스 치료제를 정맥으로 투여해도 체내에서 안정적으로 작용하고, 장기간 반복 투여에도 항암 효능이 유지되는 결과를 얻을 수 있었다.

전임상 단계에서 확보한 데이터도 이러한 가능성을 뒷받침한다. GEEV플랫폼이 적용된 신라젠의 항암바이러스 'SJ-600' 시리즈의 동물 실험에서는 종양 내 직접 주입보다 정맥 투여에서 오히려 더 강력한 항암 효과가 관찰됐다. 암세포가 직접 파괴되는 효과와 더불어 종양 미세환경이 변화하면서 전신 면역 반응이 촉발되는 현상이 나타났다. 이는 곧 GEEV가 단일 종양 국소 치료제를 넘어 전신 치료제로 발전할 수 있는 토대를 마련했다는 의미다. 특히 간암·췌장암·대장암과 같이 치료 옵션이 제한적인 고형암에도 적용 가능성이 크다는 점에서 산업적 의미가 크다.

확장성도 GEEV의 강점으로 꼽힌다. 신라젠은 이 플랫폼을 활용해 자체적으로 새로운 파이프라인을 개발하는 동시에, 외부 기술이나 후보물질과의 결합을 통해 적응증을 넓히는 전략을 추진하고 있다. 항암바이러스가 갖는 직접적인 종양 파괴 효과를 면역관문억제제, 항체·세포치료제와 병용하면 상승 효과를 낼 수 있다는 점은 이미 글로벌 제약사들이 주목하는 영역이다. 머크·BMS·아스트라제네카 등 글로벌 빅파마는 항암바이러스와 면역관문억제제 병용 임상을 활발히 진행 중인데, GEEV는 이러한 흐름 속에서 협력 기회를 얻을 수 있는 플랫폼이다. 국내외 바이오 기업과의 공동개발이나 글로벌 기술이전 가능성도 충분히 열려 있다는 평가가 나온다.





AD

GEEV의 범용적 활용은 항암 영역을 넘어 다른 치료 분야로도 확장될 수 있다. 희귀질환 치료제, 감염병 백신 개발 등에도 원천 기술을 응용할 수 있기 때문이다. 신라젠 관계자는 "GEEV는 이미 항암 효과가 입증된 면역관문억제제 등과의 병용 근거가 많아 글로벌 임상·허가에서 시너지를 기대할 수 있다"며 "이로 인해 다른 차세대 항암 치료제 기술보다 상용화 접근성이 좋고 개발 속도가 빠를 것으로 기대한다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>