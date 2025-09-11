[클릭 e종목]"콘텐트리중앙, 영화관 살리는 귀살대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DB증권이 11일 콘텐트리중앙에 대해 실적 불확실성은 아직 남아있지만, 상반기 부진했던 방송과 영화 지표가 개선되고 있고 수익성 개선에 대한 기대감이 유효하다며 목표주가를 1만2000원에서 1만4000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

지난 7~8월 상영한 '좀비딸', 'F1', '귀멸의 칼날' 등이 잇따라 400~500만을 넘기며 하반기 국내 박스오피스 회복세를 견인하고 있는 모습이다.

신은정 DB증권 연구원은 "영화관 할인 행사 확대, 민생지원금 간접 수혜, 흥행 영화가 점차 증가하고 있는 점 등이 주요인으로 분석된다"며 "연말까지 '어쩔수가없다', 위키드, '주토피아2', '아바타3' 등 기대작들을 반영한 동사의 3분기 영화 영업이익은 6억원으로 상반기 188억원 적자 대비 대폭 실적 개선이 전망된다"고 말했다.

하반기에는 금요일 드라마 슬롯 재개 및 오리지널·예능 라인업 확장으로 상반기 7편 대비 늘어난 20편의 콘텐츠 방영이 예상된다. 드라마 해외판권 판매가 대부분 확정된 것으로 추정되는 가운데 '마이유스' 등이 기대작으로 꼽힌다.





신 연구원은 "4분기에는 자회사 스튜디오슬램의 예능 라인업도 기대된다"며 10월 저스트메이크업(쿠팡플레이/아마존), 12월 흑백요리사2(넷플릭스)가 방영이 확정된 가운데 이를 반영한 방송 영업이익은 3분기 29억원, 4분기 51억원으로 추정했다.

