성남시, 시니어산업혁신센터 입주기업 5개사 모집

19일까지 접수

시세 대비 30% 수준

임대료 혜택 등 맞춤형 사업화 지원



경기 성남시(시장 신상진)는 고령친화산업을 선도할 에이지테크(Age-Tech) 기반 중소벤처기업을 대상으로 오는 19일까지 성남시니어산업혁신센터 신규 입주기업을 모집한다.

입주기업 모집하는 성남시니어산업혁신센터 외부 전경. 성남시 제공

성남시 분당구 야탑동에 위치한 성남시니어산업혁신센터는 기업의 기술 개발부터 사업화와 시장 진출까지 전 과정을 지원하는 고령친화산업 전문 지원기관이다. 입주 기업을 위한 전용 공간과 사용자 중심의 리빙랩 지원, 사업화 지원, 홍보 체험관 운영 등 비즈니스 성장에 최적화된 인프라를 갖추고 있으며, 특히 시세 대비 약 30% 수준의 저렴한 임대료를 제공해 기업 부담을 크게 낮췄다.

이번 모집 규모는 총 5개사이며, 전용면적은 42.77㎡부터 75.98㎡까지 다양하다. 선정된 기업은 최대 6년(기본 3년, 2회 연장) 입주가 가능하며, 회의실(20인실), 대강당(150석 규모), 스튜디오 등 시설 이용과 사용성평가, 인증 지원, 기업상담, 네트워킹, 제품 전시 기회 등 다양한 기업 지원 프로그램을 활용할 수 있다.

입주를 희망하는 기업은 19일 오후 6시까지 성남산업진흥원 홈페이지에서 공고를 확인한 뒤 온라인으로 신청하면 된다.

성남시 관계자는 "초고령화 시대에 맞춰 고령친화산업은 미래 성장 동력으로 주목받고 있다"며 "성남시니어산업혁신센터와 함께 성장할 에이지테크 기반 중소벤처기업의 많은 관심과 신청을 바란다"고 전했다.





자세한 사항은 성남시니어산업혁신센터 운영지원팀으로 문의하면 된다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

