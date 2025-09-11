경기도, 獨 IFA전시회 '단체관' 운영…1억3500만弗 상담 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 최근 독일 베를린에서 열린 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2025'에 경기도 단체관을 운영해 총 235건, 1억3500만달러 규모의 수출 상담 성과를 거둔 것으로 나타났다.

IFA는 미국 소비자 가전 전시회(CES), 스페인 모바일월드콩그레스(MWC)와 함께 세계 3대 정보통신기술(ICT) 전시회로 유럽 최대 규모의 소비자 기술 박람회다.

올해 전시회는 지난 5일부터 9일까지 열렸으며 경기도는 7일부터 9일까지 3일간 글로벌 마켓관 안에 경기도 단체관을 운영했다. 경기도는 부스 임차, 전시물 운송, 통역 인력 제공 등 참가 기업의 전시 준비부터 현장 운영까지 전 과정을 밀착 지원했다.

경기도가 지난 7~9일 독일 베를린에서 열린 IFA 박람회장 내 개설한 경기도 단체관. 단체관ㅇ르 찾은 해외 바이어 등이 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

18개 도내 참가기업은 인공지능(AI) 기반 스마트가전, 홈케어 제품, AI 솔루션 등 첨단 기술력을 바탕으로 유럽, 중동, 아시아 등 다양한 국가의 바이어들과 활발한 상담을 진행했다. 특히 AI 기술이 적용된 스마트가전과 관련 솔루션 분야에 대한 바이어들의 관심이 집중됐다.

전시 기간 총 235건의 수출 상담이 이뤄졌으며, 이 중 157건, 4900만 달러는 계약 성사 가능성이 높은 상태다.





박경서 경기도 국제통상과장은 "IFA는 유럽 ICT 시장을 공략할 수 있는 전략적 전시회로, 도내 기업에 중요한 기회"라며 "앞으로도 기업 수요에 맞춘 맞춤형 해외 마케팅을 통해 글로벌 경쟁력을 높이는 데 집중하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

