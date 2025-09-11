경기도일자리재단, 16일 용인서 '5070 일자리박람회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도일자리재단이 오는 16일 용인실내체육관에서 50~70세대 중장년층의 재취업지원을 위한 '2025 경기도 5070 일자리박람회 in 용인'을 개최한다.

이날 행사는 '경기 5070 그레잇잡투어(Gray it-job tour)'의 하나로 마련됐다.

그레잇잡투어는 중장년을 상징하는 '그레이(Gray)', 주목받는다는 뜻의 '잇(It)', 일자리를 찾아가는 '잡 투어(Job Tour)'를 결합한 합성어다.

중장년층이 자신만의 경력을 살려 새로운 일자리를 찾아가는 특별한 여정을 뜻하며 '일자리박람회 in 용인'은 중장년 구직자에게 맞춤형 채용 정보와 상담 기회를 제공하기 위해 마련된 시군 순회형 일자리 박람회다.

이날 행사에는 ㈜비룡전자, ㈜휴먼스토리FS 등 30여개 지역 우수 기업이 참여해 현장 채용 부스를 운영하며, 중장년 구직자와 직접 면접을 진행한다.

아울러 현장에 참석하지 못하는 30여 개 기업은 채용 게시대를 통해 공고를 게시하고, 구직자가 제출한 이력서를 대신 접수해 기업에 전달하는 간접 채용 방식으로 진행된다. 이로써 총 60여 개 기업이 참여하는 효과를 거두며, 구직자들에게 폭넓은 취업 기회를 제공할 전망이다.

아울러 용인고용복지플러스센터, 용인시일자리센터, 노사발전재단 중장년내일센터 등 유관기관도 함께 참여해 상담과 연계 지원을 통해 구직자들의 취업 가능성을 한층 높인다. 또한 이력서 작성 특강과 무료 증명사진 촬영, 시니어 유망 직업 체험, 커리어 및 재무 상담 부스 등도 마련되어 취업 역량 강화와 경력 전환을 동시에 지원한다.

박람회 참가를 원하는 구직자는 박람회 누리집(https://5070job.com)에서 사전 신청하거나 행사 당일 현장 등록을 통해 누구나 참여할 수 있다.





한편 경기도는 올해 7월부터 11월까지 도내 31개 시군을 순회하며 총 27회의 '5070 일자리박람회'를 이어간다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

