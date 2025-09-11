강원 아리랑·울산 제염기술…전통문화로 지역경제 살린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가유산청 '전승공동체 활성화' 대상 선정

무형유산 전승단체에 최대 1억5000만원 지원

강원 정선의 '정선 아리랑 전승 체험 프로그램' 현장

국가유산청은 내년 '전승공동체 활성화 지원사업' 대상으로 '강원 아리랑 문화 사업화 프로젝트(강원 정선·원주·속초)', '소금으로 이어가는 삶의 기술(울산 남구)' 등 프로그램 열세 개를 선정했다고 11일 밝혔다.

이 사업은 지역문화를 바탕으로 국가무형유산 공동체 종목을 전승하는 단체를 지원해 조사·연구부터 교육·체험, 홍보까지 체계적인 전승 활동을 돕는다. 각 프로그램은 사전 상담과 컨설팅을 거쳐 단계적으로 추진되도록 설계됐으며, 연간 1억원 이상을 지원받을 수 있다.

국가유산청 관계자는 "지자체 간 협업이나 광역 단체 주관 프로그램에는 기존 1억원에 5000만원을 추가해 최대 1억5000만원까지 지원한다"고 설명했다.

협업을 지원하는 첫 프로그램으로는 강원 아리랑 문화 사업화 프로젝트와 '충북의 막걸리, 이야기로 마시다(충북)'가 선정됐다. 개별 지역을 넘어선 광역 단위의 전승 기반 구축과 홍보가 기대된다.

이 밖에도 소금으로 이어가는 삶의 기술, '손으로 빚는 문화(전북 정읍)', '한글서예로 새긴 진도 소리(전남 진도)', '열두 달 즐거운 예천세시기(경북 예천)' 등이 지원 대상에 이름을 올렸다.





각 지자체는 12월 사전 상담 결과를 반영해 내년부터 조사·연구와 교육, 체험 행사 등을 본격적으로 운영한다. 국가유산청 관계자는 "국민이 국가무형유산을 쉽게 향유할 수 있는 문화 콘텐츠를 꾸준히 육성해 전승 기반을 확대하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

