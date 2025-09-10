BNK부산은행, 부산역에 제2호 ‘BNK건강기부계단’ 개통·적립금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 10일 오후, 지하철 1호선 부산역서 개통식과 기부금 전달식 개최



시민 발걸음, 조성 기부금 2000만원… 취약계층 산모·환아 의료 지원

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 10일 오후, 부산지하철 1호선역인 부산역 승강장에서 '제2호 BNK건강기부계단 개통식과 적립금 전달식'을 가졌다.

BNK부산은행은 10일, 부산지하철 부산역 승강장에서 ‘제2호 BNK건강기부계단 개통식과 적립금 전달식’을 가졌다(왼쪽부터 초록우산 고봉민 그린노블클럽부산후원회장, BNK부산은행 박문철 부산영업본부장, 부산교통공사 박명도 경영지원본부장, 인제학원 박하민 대외협력실장). BNK부산은행 제공

이날 행사에는 부산교통공사, 초록우산어린이재단, 인제학원 등 지역 주요 기관 관계자들도 참석해 기부금 전달과 개통 세레모니를 함께 했다.

'BNK건강기부계단'은 시민이 에스컬레이터 대신 계단을 이용할 때마다 1인당 10원의 기부금이 적립되는 시민 참여형 사회공헌 시설이다.

부산은행은 2016년 6월 부산 최초로 지하철 2호선 경성대·부경대역에 제1호 건강기부계단을 설치했으며, 올해 두 번째로 부산역에 조성해 개통했다.

부산은행은 지금까지 매년 2000만원씩 9년간 총 1억 8000만원의 적립금을 기부하며 꾸준히 나눔 문화를 확산시켜왔다.

이번 전달식에서는 지난 1년간 제1호 건강기부계단을 통해 적립된 950만원과 부산은행이 추가로 지원한 1050만원을 더한 총 2000만원이 취약계층 산모와 환아의 치료비 지원을 위해 초록우산어린이재단으로 전달됐다.

부산은행 박문철 부산영업본부장은 "BNK건강기부계단이 시민 여러분의 건강한 발걸음이 모여 이웃에게 희망을 전하는 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 나눔이 일상이 되는 행복한 도시 부산을 만들어가는 데 앞장서겠다"고 전했다.





부산은행은 2015년부터 '부산은행 사회공헌활동 홈페이지'에 어려운 이웃의 사연을 올리고 시민들의 공금 클릭 수만큼 기부금을 적립해 사연자에게 전달하는 '공감기부 프로젝트'를 운영하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

