정경구 HDC현산 대표, 인덕원-동탄 복선전철 공구 현장 점검

지하 공사 안전 관리 강화 경영진 현장 점검
정경구 HDC현대산업개발 대표가 지하 공사 현장 안전 관리를 강화하기 위해 10일 인덕원-동탄 복선전철 12공구 현장에서 경영진 안전 점검을 시행했다.
HDC현대산업개발은 정부의 자기 규율 예방 체계 조기 정착 정책 추진에 발맞춰 정기 경영진 현장 안전 점검을 강화하고 있다. 이번 점검 대상 현장인 인덕원-동탄 복선전철 12공구는 본격적으로 지하 공정을 추진 중인 곳이다.
사고와 재해를 철저히 예방하고 안전한 현장 조성을 최우선으로 하기 위해 경영진이 직접 현장을 찾았다. 철도보호지구 내 차량기지 진입 선로 시공 구간의 터널 내부 작업 여건과 흙막이 가시설 상태, 수직구 구간 등이 점검 대상에 포함됐다. 이날 점검에는 정경구 대표이사와 김영한 인프라본부장 등 임직원들이 참여했다.
정경구 대표는 "본사와 현장의 유기적인 안전 관리 체계 구축과 상시 안전 점검을 통해 무재해 현장 달성을 목표로 할 것"이라며 "근로자가 안전한 현장에서 작업하고 귀가할 수 있는 환경을 조성하고 실효성 있는 안전 관리 체계를 구축해야 한다"고 말했다.
HDC현대산업개발은 현장 CCTV관제센터 기능 강화, 클라우드 기반의 드론 플랫폼 도입 등 현장 안전 관리를 강화해 나갈 계획이다.
