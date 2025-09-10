신상진 시장 "부모와 아이 모두 행복한 성남 만들어 나가겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 성남시장, 해님달님놀이터 신흥점 개소식 참석

신상진 성남시장은 10일 신흥제2어린이집 1층에 새롭게 조성된 해님달님놀이터 신흥점 개소식에 참석했다.

신상진 성남시장이 해님달님놀이터 신흥점 개소식에서 아동·보호자와 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

이날 개소식에는 신상진 성남시장을 비롯해 시의원, 보육관계자, 지역주민 등 50여 명이 참석한 가운데 현판 제막식과 테이프 커팅, 시설 견학, 기념촬영 등이 진행됐다.

신흥점은 신흥제2어린이집 1층에 44.5㎡ 규모로 조성됐으며, 주간 2개반과 야간 1개반 등 총 3개반을 운영한다.

신상진 시장은 축사를 통해 "11번째 해님달님놀이터인 신흥점 개소를 진심으로 축하한다"며 "해님달님놀이터는 단순한 보육시설을 넘어 맞벌이 부부가 안심하고 아이를 맡기며 삶의 여유를 찾을 수 있도록 돕는 소중한 공간"이라고 말했다.

신상진 성남시장이 해님달님놀이터 신흥점 개소식에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

이어 "내년 준공 예정인 분당어린이종합지원센터 내 구미점을 추가 조성할 예정"이라며 "부모도 아이도 모두 행복할 수 있도록 해님달님놀이터 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.





해님달님놀이터는 민선 8기 핵심 공약인 '맞벌이 가정의 보육공백 해소'와 '가정의 양육부담 경감'을 실현하기 위한 성남시 대표 육아지원 사업이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

