하나로 연구 원자로, 측정 및 기술 융합 연구 확대

표준연·원자력연, 업무협약 체결

한국표준과학연구원과 한국원자력연구원이 10일 '측정표준기술 개발과 원자력 관련 기술의 융합 발전'을 위한 업무협약을 체결했다.

양 기관은 지난 2015년 공동 설립한 '연구로 이용 표준물질 공동연구센터'(이하 공동연구센터)의 운영을 5년간 연장하고 양자·비파괴 분야까지 협력을 확대하는 한편, 국제 공동연구도 함께 추진하기로 했다.

양 기관이 운영 중인 공동연구센터는 연구용 원자로 하나로를 활용한 중성자 방사화 분석법으로 물질분석의 정확한 기준이 되는 인증표준물질을 개발·보급해오고 있다.

이호성 표준과학연구원장은 "이번 협약은 양 기관이 보유한 독보적인 기술력을 융합해 연구개발 시너지를 창출하고, 국가적 임무를 수행하기 위한 기술 기반을 확보하는 계기가 될 것"이라고 기대했다.





주한규 원자력연구원장은 "국내 유일의 연구용 원자로인 하나로를 중심으로 원자력 기술과 측정표준 기술의 융합을 통한 기술 경쟁력 강화를 위해 두 기관의 전략적 협력체계를 공고히 하겠다"라고 밝혔다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

