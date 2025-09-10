PFCT, AI 리스크관리 솔루션 '에어팩' 호주 수출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인니, 베트남에 이어 3번째 해외진출

인공지능(AI) 기술금융사 PFCT가 호주에 진출한다.

PFCT는 호주 금융사 파이낸스 원과 자사의 AI 리스크 관리 솔루션 패키지 에어팩을 3년간 공급하는 계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 계약으로 PFCT는 에어팩의 구성 모듈 가운데 '에어랩'과 '에어스튜디오'를 공급하게 된다.

PFCT는 인도네시아, 베트남에 이어 호주까지 3개국에서 에어팩 공급을 확대하게 됐다. 호주 진출은 글로벌 시장 확대의 교두보이자 서구권 진출 테스트베드 역할을 할 것으로 기대된다. PFCT 측은 국산 인공지능(AI) 금융기술로 선진 금융시장 진입에 성공한 점에 의미를 부여했다.

파이낸스 원은 2010년 설립된 호주 대표 비은행 핀테크사다. 신용 이력이 부족해 은행 대출에서 배제된 고객에게 다양한 금융 기회를 제공하고 있다.

이번 계약을 통해 파이낸스 원은 개인신용대출, 오토론, 주택담보대출, 중소기업 대출(SME) 등 주력 상품 전반에 에어랩과 에어스튜디오를 적용해 정교한 리스크 관리 체계를 구축할 예정이다.

PFCT 에어팩은 데이터 전처리부터 전략 수립, 운영 모니터링에 이르기까지 리스크 관리 전 과정을 AI 기술로 자동화·고도화한 통합 솔루션이다.

AI 신용평가모델 에어모델, 데이터 분석 및 전략 설계를 수행하는 에어랩, 전략 운영 및 성과 모니터링을 담당하는 에어스튜디오 3가지 제품으로 구성돼 있다.

이 중 파이낸스 원에 공급되는 에어랩은 대규모 데이터를 고속 전처리하고 AI 기반 분석으로 최적의 리스크 전략을 자동 설계해 전략 세우는 데 걸리는 시간을 줄여준다.

설계된 전략은 에어스튜디오를 통해 실시간 운영 체계에 배포된다. 성과가 모니터링돼 변화하는 리스크 환경에 민첩하게 대응할 수 있도록 지원한다.





이수환 PFCT 대표는 "이번 파이낸스 원과의 협력은 한국 금융기술이 선진 금융시장에서도 통한다는 걸 인정받았다는 방증"이라며 "PFCT는 오픈뱅킹(CDR)과 실시간 결제(NPP) 등 디지털 금융 인프라를 빠르게 정착시킨 호주 시장을 글로벌 테스트베드 삼아 'K-금융' 위상을 공고히해 나갈 것"이라고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

