충남신보, 보령·서천 소상공인에 24억 특례보증 지원

화력발전소 폐쇄 충격 완화…지역경제 살리기 '서해안 행복동행 발전자금' 협약 체결

화력발전소 단계적 폐쇄로 흔들리는 서해안 경제에 '상생 금융'이 나섰다.

충남신용보증재단을 비롯한 한국중부발전, 하나은행, 보령시, 서천군이 손잡고 24억 원 규모의 특례보증을 지원한다.

충남신용보증재단은 10일 한국중부발전 본사에서 하나은행, 보령시, 서천군 등과 '서해안 행복동행 발전자금 지원사업'을 위한 5자간 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 화력발전소의 단계적 폐쇄에 따른 지역경제 충격을 완화하고, 자금난으로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 지원하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 한국중부발전과 하나은행이 각각 1억 원을 출연, 총 2억 원의 보증재원이 마련됐다.

충남신보는 이를 기반으로 12배에 달하는 24억 원 규모의 특례보증을 공급한다.

지원 대상은 보령시와 서천군에 사업장을 둔 소상공인 및 중소기업으로, 충남도 소상공인자금과 연계해 보증비율 상향, 보증료 인하, 저금리 정책자금 지원 등 우대 조건을 받을 수 있다.

특히 한국중부발전의 출연은 지역사회의 위기를 함께 극복하려는 기업의 사회적 책임을 실천한 모범 사례로 평가된다. 대출은 하나은행이 전담 수행한다.





조소행 충남신보 이사장은 "이번 협약은 지역 현안을 함께 해결하며 소상공인의 성장 기반을 마련하는 의미가 크다"며 "앞으로도 적극적인 보증지원을 통해 지역경제 회복에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

