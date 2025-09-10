중기부, '강한 소상공인' 60개사 최종 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7147개 기업 중 60개 기업 최종 선정

사업화 자금 최대 1억원 지원

중소벤처기업부는 라이콘으로 성장할 강한 소상공인으로 총 60개사를 최종 선발했다고 10일 밝혔다.

'강한 소상공인 성장지원 사업'은 소상공인이 창작자·스타트업 등과 협업 또는 융합을 통해 기존의 제품과 서비스를 혁신할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 라이프스타일, 로컬브랜드, 장수 소상공인, 글로벌, 온라인셀러 등 5개 유형으로 나눠 운영하고 있다.

중기부는 지난 5월 1차 오디션을 통해 7147개 기업 중 160개 기업을 선정, 기업당 최대 6000만원의 사업화 자금을 지원했다. 지난달 25일부터 28일까지 진행한 파이널 오디션을 통해 최종 60개 기업을 선정해 최대 4000만원의 사업화 자금을 추가로 지원하고 민간투자, 해외시장 진출 지원을 연계한다.

최종 선정된 60개 기업 중 2025년 강한 소상공인 통합 대상 기업으로 전북 정읍 소재 '반석산업'이 선정됐다. 반석산업은 올바른 곡식을 뜻하는 '옳곡' 브랜드로, 고창 땅콩을 활용해 국내 최초로 알갱이가 없는 땅콩버터 스무스, 캡슐형 땅콩버터를 개발해 해외시장까지 진출한 유망한 소상공인이다.

통합 최우수상에는 분사형 스프레이 타입의 반려동물 구강 관리 제품을 개발한 '파스텔레스'가 선정됐다. 서산 감태로 후레이크, 캬라멜, 페스토 등 다양한 가공식품을 개발한 '기린컴퍼니', 전통 민화를 활용하여 1300여종의 제품을 개발한 '율아트'가 각각 로컬브랜드, 라이프스타일 분야의 최우수 기업으로 선정됐다.

또한 장수 소상공인, 글로벌 유형의 최우수 기업으로는 블루베리의 영양소 손실을 최소화하면서 간편하게 짜 먹을 수 있도록 스틱형태로 제품을 개발한 '농업회사법인 모닝팜', 순수 K의류 브랜드 'NACHE(나체)를 론칭한 '심미(서울 양천구)'가 각각 선정됐다.





이대건 중기부 소상공인정책관은 "중기부는 앞으로도 더 많은 강한 소상공인을 발굴해 라이콘으로 성장할 수 있도록 정책적 뒷받침을 아끼지 않을 것"이라고 했다.





