목포시, 의료폐기물 소각시설 사업계획서 '부적정' 회신

시민 건강·환경 영향 종합 고려

전남도와 함께 반대 입장 전달



목포시 청사 전경.

전남 목포시가 의료폐기물 소각시설 건립을 막기 위한 대응에 나섰다. 시는 사업자가 반려 처분 이후 다시 제출한 사업계획서에 대해 시민 의견과 전문가 자문을 종합해 지난 4일 영산강유역환경청에 '부적정' 의견을 공식 회신했다고 10일 밝혔다.

이번 회신은 단순한 법률 검토를 넘어 지역사회 반대 여론, 환경적 파급효과, 시민 건강과 안전성까지 다각적으로 고려한 결과다. 목포시는 전남도와 함께 이달 초 영산강유역환경청을 직접 방문해 시민들의 강력한 반대 입장과 시설 건립의 부당성을 전달했으며, 허가권자인 환경청에 신중하고 공정한 판단을 요청했다.

시는 이번 사안이 단순한 시설 설치 문제가 아닌, 지역 환경의 지속 가능성과 시민의 건강·안전에 직결된 중대한 사안임을 강조했다. 특히 시의회와 지역 정치권도 소각시설 건립에 대해 줄곧 반대 입장을 견지해 왔으며, 시는 주민 의견 수렴과 전문가 자문을 거쳐 일관된 부적합 의견을 제출해왔다.





시 관계자는 "시민 건강과 안전을 최우선으로 보호하기 위해 앞으로도 시민 의견과 전문가 자문을 바탕으로 강력하게 대응할 것이다"며 "환경청이 합리적이고 책임 있는 결정을 내려주기를 기대한다"고 말했다.





