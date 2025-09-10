사천 팔포항 계류 어선서 다투다 흉기까지 … 선원 2명 입건

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선원 간 다툼이 발생한 어선. 사천해양경찰서 제공

항구에 계류 중인 어선에서 다투다 흉기를 휘두르는 등 상대방을 다치게 한 선원 2명이 입건됐다.

경남 사천해양경찰서는 60대 A 씨와 50대 B 씨를 체포해 특수상해 혐의로 입건했다고 10일 밝혔다.

해경에 따르면 두 사람은 지난 9일 오후 9시 51분께 사천시 팔포항에 계류 중이던 어선 조타실에서 사소한 시비로 다퉜다.

이 과정에서 A 씨가 B 씨의 얼굴을 먼저 때렸고 이에 격분한 B 씨가 어구 손질용 날붙이를 휘둘러 A 씨의 다리와 등에 상해를 입혔다.

해경은 사건 발생 직후 현장에 출동해 두 선원의 신병을 확보했다.

조사 결과 두 선원 모두 혐의를 인정했으며 해경은 피해 정도와 고의성 등을 검토한 끝에 현재로선 구속 사유가 없다고 판단해 귀가 조처했다.





사천해경 관계자는 "위험한 물건을 이용한 폭력 행위는 선원들의 안전은 크게 위협하는 중대한 범죄"라며 "강력하게 대응하고 엄정히 수사해 어민들의 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

