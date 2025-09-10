국립부경대, 부산 청년 대상 대규모 취업박람회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10∼11일 56개 기업 참가



‘PKNU 드림 잡 페어’ 개최

국립부경대학교(총장 배상훈)가 하반기 본격적인 취업 시즌을 맞아 10일, 11일 지역 청년들을 대상으로 대규모 취업박람회 'PKNU 드림 잡 페어(DREAM JOB FAIR)'를 개최했다.

PKNU 드림 잡 페어. 국립부경대 제공

이번 박람회는 대기업, 공기업, 공공기관 등 56개 기업이 참가한 가운데 이틀간 부경컨벤션홀과 동원장보고관에서 열렸다.

이번 행사는 국립부경대 학생과 졸업생은 물론, 지역 청년 등 취업 준비생들에게 취업 정보를 비롯해 기업 인사 담당자를 직접 만나는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

국립부경대는 56개 기업이 참가하는 기업관, 현직자관을 비롯해 상담·홍보관 등 60여개 부스를 운영했다.

부경컨벤션홀에서는 기업관과 현직자관 부스를 설치해 운영하며 각 기업의 인사 담당자들과 국립부경대 출신 현직자들이 직접 채용 상담과 기업 소개, 직무 멘토링 등을 진행했다.

동원장보고관에서는 HD현대중공업, 부산은행, 화승코퍼레이션, 부산항만공사, 롯데케미칼, 고려아연, 부산교통공사, 동원산업의 채용설명회가 열렸다. LS일렉트릭, IBK기업은행, 서연이화 등의 현직자 특강도 진행됐다.





이와 함께 최근 채용 트렌드 정보를 제공하는 취업 특강과 실전 모의 면접을 비롯해 진로진단검사, 외국인 유학생 진로·취업상담, 입사지원서용 증명사진 촬영, 퍼스널컬러 진단, AI 미래명함 제작 등 이벤트도 열렸다.





