신한대 안경광학과, IACLE 학생인증시험 합격자 인증서 수여

4학년 25명 중 21명 합격

평균 합격률의 두 배 성과

학생인증서 취득 글로벌 역량 업

신한대학교 안경광학과(총장 강성종)는 지난 9일 신한대학교 은혜관에서 국제콘택트렌즈교육자협회(International Association of Contact Lens Educators, 이하 IACLE)가 주관하는 학생인증시험(Student Trial Exam, 이하 STE)에 합격한 4학년 학생들에게 인증서를 수여했다.

신한대학교 전경. 신한대학교 제공

이번 행사는 박경희 교수의 진행으로 차정원 학과장이 수석 합격자인 이동민 학생에게 첫 인증서를 수여하며 시작됐다. 이어 정세훈 교수(대학혁신지원사업단 단장)와 박경희 교수가 합격자들에게 인증서를 전달하며 학생들의 성과를 격려했다.

IACLE STE 시험은 콘택트렌즈 특성 및 피팅, 부작용, 임상사례, 근시 관리 등 콘택트렌즈 전문가 양성을 위한 시험 범위로 전 세계 권위 있는 시험이다. 전 세계 검안대학 학생 응시 시 평균 50% 합격하는데 신한대학교 안경광학과 4학년 응시생 25명 중 21명이 합격하여 84%의 높은 합격률을 보여주었다.

수석으로 합격한 이동민 학생은 "지난 한 학기 동안 성실하게 콘택트렌즈 수업과 실습 참여를 통해 합격할 수 있었으며 해외 검안대학 학생들이 응시하는 시험에 합격하였기에 콘택트렌즈 전문가로 인정받아 기쁘다"며 소감을 밝혔다.

지도교수인 박경희 교수는 "IACLE STE 인증서 취득을 위한 준비 과정과 결과를 통해 신한대학교 학생들은 글로벌한 콘택트렌즈 전문가로서 한 발자국 앞서 나간 것으로 생각된다. 특히 건성안과 근시 관리가 중요시되는 요즈음 안보건 전문가로서 콘택트렌즈 관련 인증서 취득은 안과 및 안경원 취업 시 유관 자격증으로 취업에 도움이 될 것으로 생각된다"며 소감을 밝혔다.





신한대학교 안경광학과는 1989년 신흥대학 안경광학과로 시작되어 4년제 학부 및 대학원 석·박사 과정이 운영되고 있으며 경기도 의정부시에 위치하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

