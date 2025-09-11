月 23만원 지원받는 '한부모가족 양육비 수혜자' 내년에 1만명↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여가부, 2026년도 한부모가족 지원 예산 확대

'중위소득 63%이하'에서 '65%이하'로 대상자↑

미혼모·부, 조손가족, 청년한부모 양육비는 28만원→33만원

정부가 한부모가족을 대상으로 매달 23만원씩 지원하는 아동 양육비 수혜자가 내년에는 1만명 증가할 전망이다. 또한 미혼모·부, 조손가족, 청년한부모에게 지급하는 아동 양육비 지원금은 기존 28만원에서 33만원으로 오른다.

11일 여성가족부는 이 같은 내용을 담아 '2026년도 한부모가족 예산안'을 편성했다고 밝혔다. 이에 따라 내년 한부모가족 지원 관련 예산은 총 6260억원으로, 올해 5906억원에서 354억원(6.0%) 늘었다.

예산안에는 ▲한부모가족 아동양육비 등 복지급여 지원대상 확대 및 지원금 인상, ▲한부모가족 법률·의료·주거 지원 확대, ▲양육비 선지급금 회수 제고 등이 반영됐다.

세부안을 보면 한부모가족 복지급여 지원 대상이 내년에는 기준 중위소득 63%이하에서 65%이하 가구로 확대된다. 이번 조치로 현재 월 23만원씩 지원받는 아동 양육비 수혜자는 내년에 1만명 늘어날 것으로 보인다.

미혼모·부 및 조손가족, 청년(25~34세) 한부모에게 지원하는 아동양육비는 월 28만 원에서 월 33만 원으로 인상한다. 또한 초·중·고등학생 자녀 1인당 지원하는 학용품비도 연간 9만3000원에서 10만 원으로 올렸다.

법률·의료·주거 지원도 확대한다. 여가부는 중위소득 125%이하 한부모가족을 대상으로 법률상담, 소송대리 등을 제공하는 '한부모가족 무료법률구조 사업' 예산을 기존 4억 9200만 원에서 6억 3200만 원으로 증액해 무료 법률지원을 확대하기로 했다. 이에 따라 올해 1500건 지원했던 법률 지원은 내년에 1900건으로 늘어날 것으로 전망된다.

이 밖에도 한부모가족 복지시설에 입소한 가구에 지원되는 생활보조금은 월 5만 원에서 월 10만 원으로 올리고, 한국토지주택공사(LH) 등에서 확보한 매입임대주택 지원은 326호에서 346호로 늘려 한부모가족이 자립할 수 있는 주거 안정 기반을 강화하기로 했다.

또한, 비양육자로부터 양육비를 받지 못하는 경우가 발생하지 않도록 시스템 고도화를 통한 '선지급 채무자의 소득 재산조사', '압류 방식 다각화' 등을 꾀할 방침이다.





원민경 여가부 장관은 "한부모가족이 자녀 양육과 경제활동을 홀로 수행하는 어려움과 양육비를 제때 받지 못하는 고충에 대해 공감한다"면서 "2026년에 확대된 예산을 통해 한부모가족이 양육 부담을 덜고, 양육비 이행 확보 지원과 주거 지원 등 한부모가족이 자립할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 했다.





