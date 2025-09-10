파트너는 서비스 집중…스타벅스, 워싱 스태프 첫 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설거지·화장실 청소 전담 아르바이트 직군 신설

인력난 장기화 따른 운영 부담 완화, 서비스 집중

스타벅스 코리아가 일부 매장에서 설거지와 화장실 청소를 전담하는 아르바이트 직군을 신설한다. 인력난 장기화에 따른 운영 부담을 완화하고, 매출이 집중되는 시기에 직원들이 본연의 서비스에 집중할 수 있도록 하기 위한 조치다.

스페셜 스토어 스타벅스 광장마켓점의 루프탑 공간. [사진=스타벅스 코리아 제공]

스타벅스는 전날 내부 공지를 통해 '워싱 스태프' 제도를 도입한다고 10일 밝혔다. 시급제로 채용되는 워싱 스태프는 컵과 식기 수거·세척, 화장실 청소 등의 업무를 전담한다.

스타벅스는 "인력난이 지속되는 지역 매장 운영에 대한 대책이 필요하고, 매출이 집중되는 시기에 효율적인 인력 운영을 위해 워싱 스태프 도입을 결정했다"고 공지를 통해 설명했다.





스타벅스는 2021년 대규모 프로모션으로 직원들이 과중한 업무에 시달리며 처우 개선 요구가 제기된 바 있다. 이후 회사는 신규 채용 확대, 행사 축소, 복장 자율성 확대 등 후속 조처를 해왔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

