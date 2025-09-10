인천항만공사, 중국 허베이성 항만과 우호 협약…카페리 항로 활성화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천항만공사(IPA)는 중국 허베이성 항만그룹과 우호 항만 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

두 기관은 전날 중국 허베이성 친황다오에서 협약을 체결하고 카페리 항로 활성화, 전자상거래 확대, 해운·무역기업 성장 지원, 친환경·국제물류 허브항만 육성, 해양관광 활성화 등 7개 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.

허베이성 항만그룹은 2009년 설립됐으며 친황다오항, 징탕항, 황화항을 총괄 관리하는 항만 운영기관이다.

이번 협약은 IPA 설립 이후 중국 북부지역 항만기관과 맺는 첫 협력 사례다. IPA는 지난달부터 인천∼친황다오 항로 카페리(3만t급)가 새로 건조되는 데다 최근 인천항∼징탕항∼황화항 컨테이너 항로도 개설돼 이번 협약의 의미가 크다고 설명했다.

이경규 인천항만공사 사장(오른쪽)과 차오쯔위 중국 허베이성 항만그룹 동사장이 9일 우호 항만 업무협약서에 서명하고 있다. 인천항만공사

인천항∼친황다오항은 카페리 노선 등을 통해 지난해 기준 4만3559TEU를 처리했으며, 신조선이 완료되는 내년 하반기 여객 운송이 재개될 예정이다.

이경규 IPA 사장은 "중국 북부지역 항만과의 협력이 그 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "이번 협약을 계기로 인천항과 허베이성 항만 간 교류가 확대되길 기대한다"고 말했다.

한편 이 사장은 협약식에 이어 친황다오 시 정부를 방문해 한카이 부시장과 면담을 갖고, 카페리 항로를 활용한 해양관광 활성화와 씨앤레일(Sea&Rail) 복합물류 운송사업의 성공적 운영방안을 논의했다.





또 친황다오 컨테이너 터미널 내 카페리 전용선석 공사 현장을 시찰하고, 신조선 추진 경과와 향후 협력과제에 대해 청취했다. 이 자리에서 이 사장은 "양 항만 간 해양관광의 새로운 전환점이 되는 사업인 만큼 성공적으로 완료해달라"고 당부했다.





