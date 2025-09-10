핀다, 연봉 실수령 계산기 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연봉·부양가족·비과세액 반영

세후 실수령액 안내

핀테크 기업 핀다는 직장인과 사회초년생을 위한 연봉 실수령 계산기를 출시했다고 10일 밝혔다.

핀다 연봉 실수령 계산기. 핀다

사용자가 연봉, 비과세 금액, 부양가족(본인 포함), 20세 이하 자녀 수만 입력하면 월·연 실수령액을 계산해준다.

계산 결과 화면에서는 국세청 근로소득 간이세액표와 4대 보험 근로자 부담액을 반영한 데이터를 제공한다.

국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험, 소득세, 지방소득세 등 공제 항목을 한눈에 확인할 수 있다.

핀다 애플리케이션에서 해당 서비스를 이용한 후 결과 페이지 하단에 있는 '내 연봉으로 대출 알아보기'를 누르면 소득 수준에 맞는 대출 상품을 한 번에 찾아보고 비교할 수 있다.

핀다 관계자는 "첫 월급 받는 사회초년생과 이직을 준비하는 직장인의 금융 계획은 정확한 실수령액 계산부터 시작된다는 점에서 착안해 서비스를 선보였다"며 "사용자들이 생활 속 금융 계산을 쉽고 편하게 해결하면서 관련 서비스를 자연스럽게 경험할 수 있도록 고도화해 나가겠다"고 말했다.





핀다는 지금까지 대출 이자, 총부채원리금상환비율(DSR), 내 집 대출한도, 대출 갈아타기 등 대출 관련 계산기부터 전세vs월세, 청년도약계좌 계산기 등 생활 밀착형 계산기까지 14종의 계산 도구를 제공했다. 핀다 계산기 누적 사용횟수는 700만회를 넘었다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

