메지온 500억 투자 결정 시점 공방

LG 구연경·BRV 윤관 부부

자본시장법 위반 3차 공판

투자 결정 뒤 주식 매집 의혹

구연경 LG복지재단 대표와 윤관 블루런벤처스(BRV) 대표 부부의 재판에서 바이오 업체 메지온의 유상증자에 BRV가 투자를 결정한 시기를 둘러싼 공방이 오갔다. 서울남부지법 형사합의13부(김상연 부장판사)는 9월 9일 구 대표 부부의 자본시장법 위반 혐의를 심리하는 3차 공판기일을 열었다(2025고합56).

2차 공판에 이어 최범진 클로버인베스트먼트 대표가 3차 공판에서 증인 신문을 받았다. 그는 여러 금융기관을 거친 투자 전문가로서 BRV코리아 부대표까지 지냈다.

검찰과 윤 대표의 변호인은 최 대표에게 2023년 4월 11일 메지온 유상증자에 BRV가 500억 원을 투자하는 사안이 정해졌는지를 집중적으로 물었다. 이 날짜가 중요한 이유는 하루 뒤인 12일 구 대표가 메지온 주식 3만5990주(6억4992만 원 상당)를 매수해서다. 검찰은 구 대표가 BRV의 투자 결정을 윤 대표에게서 듣고 주식을 매집한 것으로 의심하고 있다.

검찰은 "큰 것(500억원 투자)은 정해지지 않았느냐"며 2023년 4월 11일 BRV가 투자를 사실상 결정했다는 취지로 질의했다. 윤 대표 측은 "동반 매도 청구권, 사전 동의권을 포함한 여러 쟁점이 합의되지 않은 상태였다"고 주장했다.

검찰과 윤 대표 사이에 낀 최 대표는 "난제였던 투자 금액이 합의되긴 했지만 모든 투자 결정이 이뤄진 건 아니다"는 취지로 증언했다.

그러자 검찰은 2023년 4월 13일 윤 대표와 박동현 메지온 대표 사이의 식사를 들고 나왔다. 투자 협상을 하기 위한 모임이 아니라 투자 결정 소식을 공유하는 자리 아니냐는 의미였다. 최 대표도 "두 대표가 업데이트된 투자 정보 없이 그런 만남을 하진 않았을 거로 생각한다"고 했다.

검찰은 올해 1월 구 대표 부부가 미공개 중요 정보를 활용해 투자했다며 불구속 기소했다. 자본시장법 제174조는 회사 임직원, 주주, 인허가권자, 계약 체결자 등이 미공개 중요 정보에 기반해 증권이나 파생상품을 사들이는 행위를 엄격하게 제한하고 있다.





AD

이상우 법률신문 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>