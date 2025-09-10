쿠팡, '제조 AX 얼라이언스' 참여…"AI 기반 유통·물류 혁신 선도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쿠팡, 유통 물류분야 AI 대전환 혁신 나서

"자동화 로봇 등 최첨단 AI 기술 기반 혁신 가속화"

쿠팡이 국내 제조업의 인공지능 대전환(AX) 추진을 위해 정부가 분야별 인공지능(AI) 선도기업과 전문가들로 구성한 민관합동 위원회인 '제조업 AX 얼라이언스'에 참여한다고 10일 밝혔다. 쿠팡은 유통·물류 산업의 AI 대전환을 이끌 주요 기업으로 AI 기술 기반 혁신을 선도할 방침이다.

백은옥 국가AI전략위원회 데이터 분과장(왼쪽부터)과 박대준 쿠팡 대표이사가 '제조 AX 얼라이언스' 출범식에 참석한 모습. 쿠팡 제공

AD

쿠팡은 이날 산업통상자원부의 '제조 AX(AI Transformation) 얼라이언스 출범식'에 박대준 쿠팡 대표이사가 참석했다고 밝혔다. 이날 행사엔 김정관 산업부 장관을 비롯한 AI 전문 기업, 대학·전문 연구기관 등이 참석했다.

제조 AX 얼라이언스는 AI 팩토리·AI 제조 서비스·자율주행차·휴머노이드 등 업종별 10가지 얼라이언스로 구성된다. 쿠팡은 유통·물류 얼라이언스에서 정기적으로 활동하게 된다.

쿠팡은 AI 기반의 최첨단 자동화와 로보틱스 기술 등을 풀필먼트 현장에 빠르게 도입했다. 2023년 문을 연 대구 풀필먼트센터와 지난해 준공한 광주첨단물류센터 등 주요 물류 인프라 시설에 무인 운반 로봇(AGV), 소팅 로봇(sorting bot), 디팔레타이징 로봇 같은 최첨단 AI 기반 기술을 확대 중이다. 올해에는 주요 거점 풀필먼트 센터들의 AI 기술 기반의 자동화율을 끌어올리고 있다.





AD

쿠팡 관계자는 "제조업 AX 얼라이언스 참여를 통해 산업부 등 유관 기관과 협력을 강화하고 유통 물류 분야의 AI 대전환이 성공리에 추진될 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다"며 "글로벌 시장과 경쟁할 수 있는 AI 기술기반의 물류와 고객서비스 혁신에 속도를 내고 지역 중소상인과의 상생협력도 더욱 강화할 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>