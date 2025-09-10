월성원자력본부, '지진·화재 등 재난대응 위한 시민 안전체험 프로그램' 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



경주·포항·울산 시민 300여명



생활 속 재난대응 요령 체험

한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 정원호)는 10일 월성본부 산업안전체험장에서 여성 울산 동구지회 회원 45명을 대상으로 시민 안전체험활동 1회차 프로그램을 시행했다.

10일 월성본부 산업안전체험장에서 시민 안전체험활동 1회차 프로그램을 시행한 한수원 월성원자력본부. 월성원자력본부 제공

이번 프로그램은 지진, 화재 등 각종 재난 상황에 효과적으로 대응할 수 있도록 실질적인 안전 교육을 제공하기 위해 마련됐으며, 경주·포항·울산 시민 300여명을 대상으로 6회차에 걸쳐 진행될 예정이다.

참가자들은 △월성본부 산업안전체험장 탐방 △생활 속 다양한 재난 유형 이해 △고소지역 완강기를 활용한 탈출 실습 △심폐소생술 실습 △화재·지진 발생 시 대응 요령과 대피 체험 등 전문 강사 교육과 다양한 체험활동을 통해 실생활에 도움이 되는 안전훈련을 직접 체험했다.

홍금진 회장은 "평소 경험하기 어려운 재난 상황을 직접 체험해 볼 수 있는 좋은 기회였다. 이번 체험활동 덕분에 실제 재난이 발생했을 때 위기 상황에서 침착하게 행동할 수 있는 자신감이 생긴 것 같다. 시민들을 위해 의미 있는 기회를 제공해 준 월성본부에 감사드린다"라며 소감을 전했다.





정원호 본부장은 "재난은 준비가 곧 안전"이라며 "시민들이 몸으로 익힌 대응 요령이 실제 위기에서 소중한 생명을 지키는 힘이 될 것"이라고 강조했다. 이어 "앞으로도 산업안전체험장을 적극 활용해 지역사회와 함께하는 안전문화 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

