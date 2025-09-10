월성원자력본부, '지진·화재 등 재난대응 위한 시민 안전체험 프로그램' 시행

경주·포항·울산 시민 300여명
생활 속 재난대응 요령 체험
한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 정원호)는 10일 월성본부 산업안전체험장에서 여성 울산 동구지회 회원 45명을 대상으로 시민 안전체험활동 1회차 프로그램을 시행했다.
이번 프로그램은 지진, 화재 등 각종 재난 상황에 효과적으로 대응할 수 있도록 실질적인 안전 교육을 제공하기 위해 마련됐으며, 경주·포항·울산 시민 300여명을 대상으로 6회차에 걸쳐 진행될 예정이다.
참가자들은 △월성본부 산업안전체험장 탐방 △생활 속 다양한 재난 유형 이해 △고소지역 완강기를 활용한 탈출 실습 △심폐소생술 실습 △화재·지진 발생 시 대응 요령과 대피 체험 등 전문 강사 교육과 다양한 체험활동을 통해 실생활에 도움이 되는 안전훈련을 직접 체험했다.
홍금진 회장은 "평소 경험하기 어려운 재난 상황을 직접 체험해 볼 수 있는 좋은 기회였다. 이번 체험활동 덕분에 실제 재난이 발생했을 때 위기 상황에서 침착하게 행동할 수 있는 자신감이 생긴 것 같다. 시민들을 위해 의미 있는 기회를 제공해 준 월성본부에 감사드린다"라며 소감을 전했다.
정원호 본부장은 "재난은 준비가 곧 안전"이라며 "시민들이 몸으로 익힌 대응 요령이 실제 위기에서 소중한 생명을 지키는 힘이 될 것"이라고 강조했다. 이어 "앞으로도 산업안전체험장을 적극 활용해 지역사회와 함께하는 안전문화 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
