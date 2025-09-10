대한출판문화협회, 쿠팡과 업무협약..."건전한 출판·유통 상생 방안 모색"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정기 협의체 결정 합의

건전한 출판 유통 상생 방안,

독서 진흥 방안 논의

대한출판문화협회는 쿠팡과 독서진흥 및 출판 생태계 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

대한출판문화협회가 쿠팡과 10일 독서진흥 및 출판 생태계 발전을 위한 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 출협 박용수 상무이사, 한상준 상무이사, 박봉서 상무이사, 윤철호 회장, 쿠팡 웨인 리 전무, 정상민 상무, 선상우 부장, 박충원 부장. 대한출판문화협회 제공

이번 협약은 중소 출판사를 포함한 출판 생태계 지원을 골자로 한다.

향후 양측은 정기 협의체를 구성해 건전한 출판유통 상생 방안과 독서 진흥 방안을 논의한다. 그간 도서 유통을 확장해온 쿠팡은 거래 대금이 늘어난 업체에 계약상 판매 수수료와 별개로 거래 대금의 일정 비율을 요구해 논란을 빚었다. 양측은 정기 협의체를 통해 이런 내용에 대한 상생 방안을 모색할 예정이다.

불법도서 유통 및 근절을 위해서도 협력한다. 국내외 불법복제물에 대한 정보를 교류하고 대응 체계 구축하며 인식 개선 활동을 함께 전개하기로 했다.

또 사회적 기여 활동의 일환으로 취약계층, 소외지역 등 독서 사각지대에 기부활동을 전개하고, 주요 도서전 관련 행사와 다양한 활동에서 힘을 합치기도 했다.





윤철호 대한출판문화협회 회장은 "쿠팡과의 협약을 통해 도서 소비 활성화를 넘어 출판사, 독자 모두가 상생하는 출판 및 유통 생태계 전반의 긍정적인 변화로 이어지길 기대한다"고 말했다.





