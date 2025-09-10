토스페이먼츠, 소도몰과 가맹점 결제혁신 모델구축 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구매전용카드 도입…수수료 절감

토스 운영사 비바리퍼블리카의 전자지급결제대행(PG) 계열사 토스페이먼츠는 소도몰과 가맹점 결제 혁신 모델 구축 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

왼쪽부터 우송수 토스페이먼츠 사업총괄과 서덕호 소도몰 대표가 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 토스페이먼츠

AD

협약은 전날 서울 강남구 역삼동 토스페이먼츠 본사에서 했다.

소도몰은 토스페이먼츠 구매전용카드를 도입한다. 구매전용카드는 프랜차이즈 본부와 가맹점 간 물품 대금을 결제하는 전용 카드다. 가맹점 정산 안정성과 운영 효율성을 높이고 수수료 절감 효과를 제공한다.

두 회사는 공동 마케팅을 통해 무이자 할부, 캐시백 등 다양한 프로모션을 전개하고 결제 데이터를 분석해 교차 판매와 신규 서비스 개발 협력을 할 예정이다.

가맹점 매출 증대와 고객 충성도 강화는 물론 지속 가능한 상생 기반 가맹점 결제 혁신 모델을 구축해 나간다는 방침이다.





AD

토스페이먼츠 관계자는 "구매전용카드 도입을 계기로 소도몰과 함께 물품 대금 결제의 새로운 기준을 만들어가겠다"며 "보다 안정적이고 효율적인 결제 솔루션을 지속 선보여 가맹점 성장을 지원하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>