여성기업이 공공 조달시장 진출하려면?… 부산조달청, 울산서 맞춤 컨설팅

벤처나라·혁신제품·우수조달 제도 안내



여성기업 50곳, 조달시장 진입방안 상담

부산조달청이 울산지역 여성기업의 공공 조달시장 진입을 돕는 맞춤형 컨설팅에 나섰다.

부산지방조달청(청장 신봉재)은 10일 울산시티컨벤션에서 열리는 2025년 울산 여성기업-공공기관 구매상담회에 참석한 울산 지역 여성기업을 대상으로 공공조달 맞춤형 컨설팅을 진행했다.

2025년 울산 여성기업-공공기관 구매상담회가 열리고 있다.

조달청은 지난해 3월부터 정보 부족으로 공공조달시장 진출에 어려움을 겪는 기업들을 대상으로 조달기업 등록부터 수출 유망기업 지정까지 원스톱 컨설팅 서비스를 제공하는 '공공조달길잡이'를 운영 중이다. 지난해 1250여건의 컨설팅을 통해 100여개 초보기업이 조달시장에 진출했다.

부산조달청은 이날 울산 지역 여성기업을 대상으로 벤처나라, 혁신제품, 우수조달물품 등 조달 제도를 안내하고 기업 맞춤형 컨설팅을 실시했다.

신봉재 청장은 "지역경제의 현장에서 여성기업의 비중과 역할이 점점 커지고 있는 만큼 공공조달이 여성기업의 경제활동을 지원하는 것은 매우 중요하다"고 말했다.





신 청장은 "여성기업이 공공 조달시장을 통해 판로 확대 및 지속적인 성장을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 힘줬다.

2025년 울산 여성기업-공공기관 구매상담회가 열리고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

