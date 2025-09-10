창원특례시, 주민 눈높이 맞춘 공공체육시설 개선 나서

특별조정교부금 사업 대상지 현장점검
경남 창원특례시 성산구는 10일 하반기 특별조정교부금으로 추진 예정인 공공체육시설 개선 사업 대상지 3개소를 방문해 현장 점검을 실시했다.
성산구는 주민들이 보다 쾌적하고 안전한 공공체육시설을 이용할 수 있도록 2025년 하반기 특별조정교부금을 확보해 △반지게이트볼장 시설개선공사 △대방테니스장 조명 개선 공사 △신월테니스장 시설개선공사를 추진할 예정이다.
이날 현장 점검에 나선 홍순영 성산구청장은 현장을 직접 둘러보며 시설 이용 중에 발생할 수 있는 불편 사항을 점검하고 개선방안을 논의했다.
특히 시설 접근성, 안전성, 이용자 편의성 등을 꼼꼼히 살피며 주민들의 눈높이와 수요에 부응할 수 있는 생활체육 환경을 조성하기로 했다.
홍순영 구청장은 "이번 특별조정교부금 확보를 통해 노후 체육시설 개선은 물론, 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 체육활동을 할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 주민들을 최우선으로 고려해 공공체육시설을 지속해서 개선해 나가겠다"고 말했다.
영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
