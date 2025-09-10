경주시, 자율주행차 정식 운행 시작…시민·관광객 무료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10일부터 보문관광단지 순환 노선 3대 투입

2025년 APEC 정상회의를 앞둔 경주시가 미래 교통혁신을 선보였다.

경주시는 10일부터 보문관광단지 일원에서 자율주행차 정식 운행을 시작하며 세계인을 맞이할 스마트 모빌리티 서비스의 첫걸음을 내디뎠다.

경주시는 지난 2월 국토교통부 '자율주행시범운행지구 서비스 지원사업' 공모에 선정된 뒤, 7월부터 시험운행을 거쳐 정식 운행을 준비해 왔다.

본격적인 대국민 서비스에 앞서 경주엑스포대공원에서 열린 시승행사에는 주낙영 경주시장을 비롯해 시의회와 지역 기관·단체 주요 인사들이 참석해 자율주행차를 직접 체험하고 안전성을 점검했다.

참석자들은 보문호 주변을 순환하며 AI 기반의 주행 시스템, 실시간 센서 인식 기술, 정류장 자동 정차 기능 등 첨단 기술을 확인했다.

정식 운행에 투입된 차량은 19인승 A형 1대(KGC 090)와 8인승 B형 2대(ROii) 등 총 3대로, 12월 31일까지 화요일부터 토요일까지 주5일 하루 7회씩 운행된다.

시민과 관광객 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 경주시 교통정보센터 웹사이트에서 사전 예약하거나 잔여 좌석이 있을 경우 현장 승차도 가능하다.

승강장 안내판과 QR코드를 통해 탑승 정보를 확인할 수 있고, 카카오맵과 교통정보센터 웹에서 실시간 위치도 조회할 수 있다.

운행은 자율주행 전문기업 오토노머스A2Z가 맡았다. 이 회사는 미국 가이드하우스의 '2024 자율주행 리더보드'에서 세계 11위에 오른 국내 유일의 풀스택 자율주행 기술 기업으로, 특히 B형 차량은 국산화율 96%를 자랑하는 국내 최초 레벨4 기반 플랫폼으로 2027년 상용화를 목표로 하고 있다.

경주시는 이번 운행을 기반으로 2025년 APEC 정상회의 교통수단에 자율주행 셔틀을 도입할 계획이다.

이를 통해 주요국 정상과 참석자들이 직접 첨단 모빌리티 서비스를 체험할 수 있도록 준비해 국제행사에 걸맞은 미래 교통 모델을 선보일 예정이다.





주낙영 경주시장은 "시민과 관광객이 자율주행차를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고, 이를 통해 경주가 역사문화도시를 넘어 스마트 관광도시로 도약하는 계기로 삼겠다"고 말했다.





