"드럼은 꿈입니다" 제12회 구미드럼 쿵치타치 정기연주회 개최

'Touch Your Heart!

색소폰 앙상블 연주 등 다양한 장르의 음악 공연

구미시 소재 드럼 연주단체인 구미드럼쿵치타치(대표 정지선)가 오는 10월 11일(토) 오후2시 강동문화복지회관 천생아트홀에서 제12회 정기연주회를 개최한다고 밝혔다.

제12회 구미드럼 쿵치타치 정기연주회 포스터

'Touch Your Heart!!! 드럼은 꿈입니다'를 주제로 열리는 이번 공연은 구미문화재단 시민문화활동지원사업 문화나눔사업의 일환으로 진행되며, 시민 누구나 무료로 관람할 수 있으며 입장권은 당일 배부할 예정이다.

이번 정기연주회에서는 6인조 드럼을 비롯하여 최대 18인조 이상의 대규모 단체연주가 무대에 오르며, 또한 밴드 연주와 색소폰앙상블 연주 등 다양한 장르의 음악 공연이 펼쳐질 예정으로 677객석을 가득 채울 전망이다.





정지선 대표는 "12년간 이어온 구미드럼쿵치타치 정기연주회를 통해 드럼 연주의 매력을 시민들과 함께 나누고, 음악에 대한 꿈과 열정을 전달하고자 한다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

