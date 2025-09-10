창업 '신화' 예고편 여기서 쓴다… FLY ASIA 2025, 역대 최대 규모 '팡파르'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 벡스코서 4회째, 창업가·학생·시민 모두의 축제



14개국 2만명, LP 21개사, 대·중견기업 20곳 참가

글로벌 창업 축제로 성장한 '플라이 아시아(FLY ASIA)'를 아시나요?

부산시가 오는 9월 22일부터 23일까지 이틀간 벡스코 제1전시장에서 아시아 창업 엑스포 '플라이 아시아 2025)'를 연다. 부산기술창업투자원(원장 서종군)이 축제를 주관한다.

올해로 4회째를 맞는 이번 행사는 규모가 크게 커졌다. 참가자는 지난해 1만5000명에서 2만명으로 늘고, 투자사는 150여개에서 180여개로 확대됐다. 창업을 꿈꾸는 이들뿐만 아니라 대학생, 시민 모두에 오픈된 이른바 창업을 둘러싼 글로벌 축제로 올해 치러진다. 글로벌 공동 전시 공간에 참여하는 국가는 6개국에서 14개국으로 두 배 이상 증가해 역대 최대 규모로 진행된다.

주제는 '로컬에서 혁신, 글로벌에서 스케일업(Innovate Local, Scale Global)'이다. 개막식과 함께 ▲유한책임출자자(LP)포럼 ▲모펀드 투자쇼 '부기테크(Boogie Tech)' ▲기술 체험 ▲푸드크라우드펀딩 ▲콘퍼런스 등이 이어진다.

개막식은 오는 22일 오전 11시 열린다. 박형준 시장을 비롯해 안성민 시의회 의장, 서원주 국민연금관리공단 기금운용본부장 등 주요 인사가 참석해 주제영상, 환영사, 축사, 기조강연이 진행된다. 박 시장은 '준비된 도시에서 기회의 도시, 부산'을 주제로 부산의 창업 환경과 도시 경쟁력, 글로벌 허브 도시의 꿈을 소개한다.

국내 유일 LP포럼은 올해도 열린다. 국민연금공단, 한국투자공사, 모태펀드 등 글로벌 수준 LP 21개사 최고경영자와 최고투자책임자가 참여한다. 네이버클라우드, 삼성중공업, 롯데건설, SK증권, 에쓰-오일 등 20개 기업도 오픈이노베이션 파트너로 함께해 스타트업·대기업·투자자 간 연결 고리를 강화한다.

지역 최초 모펀드 투자쇼도 신설된다. '부기테크(Boogie Tech)'라는 이름으로 3000억원 규모 미래성장벤처펀드와 연계한 자펀드 운용사 IR 피칭과 네트워킹이 진행돼 지역 기업의 투자유치를 지원한다.

창업을 시민에게 가깝게 알리기 위한 체험형 콘텐츠도 확대된다. Z세대를 겨냥한 기술 체험존, 강레오 셰프와 지역 기업이 협업하는 '푸드크라우드펀딩', 가족 단위 방문객을 위한 이벤트가 준비된다. 특히 강레오 셰프와 지역 브랜드 5곳이 함께하는 프로젝트는 메뉴 발굴, 자문, 마케팅까지 연계해 현장 펀딩과 체험을 동시에 제공한다. 롯데 자이언츠 팬 굿즈 증정 이벤트도 마련된다.

콘퍼런스는 인공지능 엔터테크 문샷, 블록체인, 딥테크, 차세대 로봇, 엔젤투자 등 다양한 주제를 다루며 참가자들에게 인사이트를 전한다.

시는 올해부터 민간 전문가 중심 운영위원회를 꾸려 프로그램 기획 단계부터 현장 전문가와 투자·창업 생태계 주체들이 직접 참여하는 방식으로 전환했다.

플라이 아시아 2025 참가 사전등록은 9월 18일까지 가능하며, 현장 신청도 받을 예정이다.





박형준 시장은 "부산기술창업투자원 출범과 함께 플라이 아시아 2025가 시민과 창업 생태계가 만나는 축제의 장이 될 것"이라며, "아시아 창업 도시들과 긴밀한 연결을 통해 부산을 글로벌 창업 허브로 도약시키는 데 총력을 다하겠다"라고 힘줬다.

